Рынок акций в россии упал до минимума после угроз атаковать Киев Сегодня 11:40 — Мир

Индекс Московской биржи, в который входят крупнейшие компании россии, по итогам торгов в понедельник потерял 1,05% и опустился до 2598 пунктов. В ходе сессии показатель падал до самого низкого уровня с ноября прошлого года.

Как отмечают российские аналитики, новая волна распродаж началась после заявлений МИД рф об ударах по «центрам принятия решений» и командным пунктам в Украине.

Как известно, российское внешнеполитическое ведомство также призвало иностранцев покинуть Киев, заявив, что «чаша терпения» Москвы якобы «переполнена». На этом фоне акции крупнейших российских энергетических компаний продолжили падение.

К примеру, бумаги «Роснефти» подешевели на 2,6% и обновили минимумы с февраля. Акции «Газпрома» потеряли 0,8% и торгуются на самых низких уровнях с ноября 2025 года. Также почти на 4% упали котировки «Новатека».

Инвестиционные стратеги в россии заявляют о нервозности на рынке и отсутствии стабильного спроса даже после локальных проседаний.

С начала года индекс Мосбиржи уже потерял 6,5%. В денежном эквиваленте капитализация российского рынка сократилась практически на 400 миллиардов рублей.

Примечательно, что падение происходит, несмотря на рост мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана. Стоимость российской нефти Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года, однако это не помогло фондовому рынку россии перейти к росту.

Аналитики связывают отрицательную динамику с ухудшением состояния российской экономики и отсутствием какого-либо прогресса в переговорах по войне против Украины.

Економічна Правда

