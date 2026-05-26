0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рынок акций в россии упал до минимума после угроз атаковать Киев

Мир
65
Индекс Московской биржи, в который входят крупнейшие компании россии, по итогам торгов в понедельник потерял 1,05% и опустился до 2598 пунктов. В ходе сессии показатель падал до самого низкого уровня с ноября прошлого года.
Как отмечают российские аналитики, новая волна распродаж началась после заявлений МИД рф об ударах по «центрам принятия решений» и командным пунктам в Украине.
Как известно, российское внешнеполитическое ведомство также призвало иностранцев покинуть Киев, заявив, что «чаша терпения» Москвы якобы «переполнена». На этом фоне акции крупнейших российских энергетических компаний продолжили падение.
К примеру, бумаги «Роснефти» подешевели на 2,6% и обновили минимумы с февраля. Акции «Газпрома» потеряли 0,8% и торгуются на самых низких уровнях с ноября 2025 года. Также почти на 4% упали котировки «Новатека».
Инвестиционные стратеги в россии заявляют о нервозности на рынке и отсутствии стабильного спроса даже после локальных проседаний.
С начала года индекс Мосбиржи уже потерял 6,5%. В денежном эквиваленте капитализация российского рынка сократилась практически на 400 миллиардов рублей.
Примечательно, что падение происходит, несмотря на рост мировых цен на нефть из-за конфликта вокруг Ирана. Стоимость российской нефти Urals поднималась до самых высоких уровней с 2014 года, однако это не помогло фондовому рынку россии перейти к росту.
Аналитики связывают отрицательную динамику с ухудшением состояния российской экономики и отсутствием какого-либо прогресса в переговорах по войне против Украины.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems