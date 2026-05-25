Почему украинские предприниматели в Польше лишаются права нанимать работников

Граждане Украины, которые ведут в Польше индивидуальную предпринимательскую деятельность (JDG), все чаще сталкиваются с жестким кадровым барьером. Из-за изменения подхода контролирующих органов к миграционному законодательству многие предприниматели внезапно потеряли юридическую возможность легально трудоустраивать у себя как соотечественников, так и граждан других стран за пределами ЕС. Со ссылкой на портал Yavp. pl рассказываем, в чем причина новой практики и какие исключения позволяют бизнесу работать без нарушений.

Новая трактовка правил: что изменилось

Как сообщает профильное издание Yavp. pl, нынешние системные трудности для предпринимателей из стран вне ЕС стали прямым следствием новой регуляторной практики, базирующейся на нормах, вступивших в силу в 2025 году. Речь идет о строгом толковании положений закона об условиях допуска и доверенности работы иностранцам на территории Республики Польша.

Теперь статус «польского субъекта, поручающего работу» подвергается детальному анализу со стороны административных органов. Физическое лицо, зарегистрировавшее JDG в реестре CEIDG, признается правомерным работодателем только при одном ключевом условии — наличии официального местожительства в Польше. Однако на практике государственные институты стали безальтернативно отождествлять этот термин с постоянной пропиской т.н. «zameldowanie на pobyt stały».

Кто оказался под ударом

Чтобы получить постоянную прописку, иностранец должен обладать исключительным перечнем правовых статусов. К ним относятся карта постоянного побыта (karta stałego pobytu), карта долгосрочного резидента ЕС, решение о предоставлении статуса беженца или дополнительной защиты, а также разрешение на пребывание по гуманитарным или толерантным причинам.

Это означает, что иностранцы, находящиеся в Польше на основании обычной карты временного побыта (karta czasowego pobytu) — в частности, выданная непосредственно под ведение JDG, фактически лишаются возможности быть легальным работодателем для большинства других мигрантов. Поскольку у них нет «места постоянного проживания» в новом понимании правил, государственные учреждения считают их не соответствующими критериям «польского субъекта». Министерство семьи, труда и социальной политики Польши уже официально подтвердило законность такой ограничительной интерпретации в ответ на запросы работодателей.

Если говорить проще, то предприниматель-иностранец без «meldunku на pobyt stały» отныне не может:

трудоустраивать украинцев на основании упрощенного сообщения в уездное правительство труда (uproszczone powiadomлення);

оформлять для иностранцев декларации о намерении трудоустройства (oświadczenie);

подавать документы на получение регулярных разрешений на работу (zezwolenie).

Кого украинские JDG все же могут нанимать без помех

Несмотря на жесткие нововведения, законодательство оставляет легальное окно для кадрового маневра. Указанные ограничения вообще не распространяются на наем тех иностранцев (в том числе граждан Украины), у которых есть свободный доступ к польскому рынку труда по закону.

Поскольку для их трудоустройства вообще не нужно оформлять разрешительные документы в правительстве труда, статус работодателя как «польского субъекта» в этом контексте просто не проверяется.

Соответственно, украинцы с JDG на картах временного спроса могут совершенно беспрепятственно заключать договоры со следующими категориями работников:

Владельцы карт постоянного побыта или карт долгосрочного резидента ЕС;

или карт долгосрочного резидента ЕС; Выпускники польских учебных заведений (выпускники лицеев или вузов Польши);

(выпускники лицеев или вузов Польши); Лица, состоящие в браке с гражданами Польши ;

; Владельцы карт временного побыта, полученных на основании воссоединения с семьей и т. п.

Благодаря этому исключению, предприниматели могут продолжать развивать свой бизнес, тщательно подбирая персонал в соответствии с действующими миграционными требованиями.

