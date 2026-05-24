Рейтинг самых преуспевающих стран мира в 2026 году (инфографика)

Норвегию признали самой преуспевающей страной мира, Фото: magnific
Сегодня наиболее преуспевающими становятся страны, объединяющие сильную экономику с эффективными институтами, доступной медициной, возможностями социального роста и стабильными инвестициями в благосостояние населения. В рейтинге самых преуспевающих стран мира 30 из 40 мест принадлежат европейским странам. В пятерку мировых лидеров входят Норвегия, Исландия, Дания, Швеция и Ирландия.
Об этом говорится в Индексе процветания в 2026 году от Atlantic Council, пишет Visual Capitalist.

Какие страны признали наиболее преуспевающими

Норвегия занимает первое место в рейтинге. Благодаря грамотному управлению сверхприбылями от добычи нефти, эта страна превратила свои природные ресурсы в крупнейший в мире суверенный фонд, размер активов которого превышает 2,2 триллиона долларов.
За последние десять лет этот фонд удвоился и используется для финансирования медицины, образования, здравоохранения и других государственных услуг, а также обеспечивает долгосрочную экономическую стабильность страны.
Исландия и Дания также входят в тройку лидеров благодаря сочетанию социальных программ, благоприятным условиям для бизнеса и высокому уровню доверия в обществе. Небольшая численность населения дополнительно помогает этим странам обеспечивать высокий уровень жизни.
Самые преуспевающие страны мира в 2026 году, Инфографика: Visual Capitalist
Словения (10 место) и Чехия (12 место) опережают ряд больших и экономически более мощных государств. Высокие показатели в области равенства, здравоохранения и образования позволяют им обходить такие крупные экономики, как Германия (13 место) и Франция (23 место).
Эксперты отмечают, что уровень благосостояния зависит не только от размера экономики, но и того, насколько равномерно в стране распределяются ресурсы и возможности.

Сингапур лидирует в Азии по уровню процветания

Наивысшую позицию среди азиатских стран занимает Сингапур — 18 место в мире. Страна отличается высоким ВВП на душу населения, развитой инфраструктурой и продолжительностью жизни.
Его рейтинг отражает десятилетие государственных инвестиций в жилье, здравоохранение, транспорт и образование, что помогает превратить Сингапур в одну из самых эффективных и конкурентных экономик мира.
Япония, Южная Корея и Тайвань входят в первую тридцатку, имея хорошие экономические показатели. Однако по уровню социального равенства они обычно уступают Северной Европе. На всеобщее благосостояние также влияют старение населения, рост стоимости жилья и интенсивная трудовая культура.

США отстают в рейтинге

США — крупнейшая экономика мира, однако в общем рейтинге страна занимает 38 место.
У США относительно низкие показатели качества жизни, включая неравенство, состояние окружающей среды и доступ к возможностям среди меньшинств. А еще у них один из самых низких показателей продолжительности жизни среди развитых стран.
По материалам:
Finance.ua
