Ryanair будет сокращать рейсы зимой из-за высоких цен на авиатопливо

Этой зимой Ryanair будет выполнять рейсы по 435 маршрутам

Авиакомпания Ryanair продолжит сокращать частотность рейсов в зимние месяцы, чтобы снизить влияние непокрытых хеджированием расходов на авиатопливо. Также перевозчик планирует перераспределять мощности на рынки с более низкими сборами, в частности в Италию и Скандинавию.



Об этом сообщает Bloomberg.

Туристические налоги в Великобритании

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири во время пресс-конференции в среду подверг критике «налоги для посетителей» в Великобритании. Он заявил, что такая политика оказывает негативное влияние на туристическую отрасль.

Читайте также Ryanair потерял треть прибыли из-за подорожания топлива

По словам О’Лири, другие страны Европы, напротив, снижают подобные расходы. Об этом он сказал в Лондоне на мероприятии, посвященном представлению зимнего расписания ирландского лоукостера, предусматривающего более 20 новых маршрутов из Великобритании.

Отдельно руководитель Ryanair подверг критике предложение разрешить местным органам власти вводить дополнительный гостиничный налог. Он назвал эту инициативу «обреченной на провал».

Каким будет зимнее расписание Ryanair

Этой зимой Ryanair будет выполнять рейсы по 435 маршрутам. В частности, авиакомпания откроет три новых направления из аэропорта Станстед и еще 18 из других аэропортов Великобритании.

В то же время высокие цены на авиатопливо и более слабый потребительский спрос оказывают давление на авиационный сектор. Многие перевозчики вынуждены снижать тарифы, чтобы стимулировать бронирование.

Недавно лоукостер сократил прогноз по количеству пассажиров на текущий финансовый год. В компании объяснили это планами выполнять меньше рейсов в менее загруженный зимний период.

Читайте также Ryanair изменила правила бронирования мест

По словам О’Лири, сейчас авиакомпания уже фиксирует возобновление стоимости билетов после нескольких месяцев снижения. На прошлой неделе он сообщил, что тарифы немного выросли по сравнению с августом.