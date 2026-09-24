0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ryanair будет сокращать рейсы зимой из-за высоких цен на авиатопливо

Мир
37
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Этой зимой Ryanair будет выполнять рейсы по 435 маршрутам
Этой зимой Ryanair будет выполнять рейсы по 435 маршрутам
Авиакомпания Ryanair продолжит сокращать частотность рейсов в зимние месяцы, чтобы снизить влияние непокрытых хеджированием расходов на авиатопливо. Также перевозчик планирует перераспределять мощности на рынки с более низкими сборами, в частности в Италию и Скандинавию.
Об этом сообщает Bloomberg.

Туристические налоги в Великобритании

Генеральный директор Ryanair Майкл О’Лири во время пресс-конференции в среду подверг критике «налоги для посетителей» в Великобритании. Он заявил, что такая политика оказывает негативное влияние на туристическую отрасль.
Читайте также
По словам О’Лири, другие страны Европы, напротив, снижают подобные расходы. Об этом он сказал в Лондоне на мероприятии, посвященном представлению зимнего расписания ирландского лоукостера, предусматривающего более 20 новых маршрутов из Великобритании.
Отдельно руководитель Ryanair подверг критике предложение разрешить местным органам власти вводить дополнительный гостиничный налог. Он назвал эту инициативу «обреченной на провал».
Место для вашей рекламы

Каким будет зимнее расписание Ryanair

Этой зимой Ryanair будет выполнять рейсы по 435 маршрутам. В частности, авиакомпания откроет три новых направления из аэропорта Станстед и еще 18 из других аэропортов Великобритании.
В то же время высокие цены на авиатопливо и более слабый потребительский спрос оказывают давление на авиационный сектор. Многие перевозчики вынуждены снижать тарифы, чтобы стимулировать бронирование.
Недавно лоукостер сократил прогноз по количеству пассажиров на текущий финансовый год. В компании объяснили это планами выполнять меньше рейсов в менее загруженный зимний период.
Читайте также
По словам О’Лири, сейчас авиакомпания уже фиксирует возобновление стоимости билетов после нескольких месяцев снижения. На прошлой неделе он сообщил, что тарифы немного выросли по сравнению с августом.
«Этой зимой все будут сокращать пропускную способность, потому что в этом зимнем сезоне и летом 2027 года мы будем значительно больше зависеть от цен на нефть, чем летом 2026 года», — сказал О’Лири.
По материалам:
Finance.ua
Ryanair
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems