Куда ехать, чтобы чувствовать себя счастливее: топ-10 городов мира

Солнце, здоровая еда, качественный сон, физическая активность и близость к природе могут влиять не только на самочувствие, но и на выбор места для отдыха. Именно по этим критериям определили наиболее счастливые туристические направления мира.

Об этом пишет Euronews

Лиссабон, столица Португалии, возглавил рейтинг из 47 городов, составленный платформой BookRetreats.

Со ссылкой на Holiday Happiness Index рассказываем, какие города попали в топ-10 и почему португальская столица заняла первое место.

Почему Лиссабон оказался на первом месте

В ходе исследования оценивали несколько факторов, связанных с самочувствием туристов: количество солнечного света, возможность передвигаться по городу пешком, уровень физической активности, количество зеленых зон, доступность здоровой пищи и качество сна.

По данным исследования, одним из главных факторов в пользу Лиссабона стала еда. Почти 10% ресторанов города классифицируют как заведения со здоровой едой — это второй самый высокий показатель среди всех городов рейтинга. Авторы исследования также отметили разнообразие кухни и относительно доступные цены.

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Не менее важным преимуществом назвали возможность много ходить пешком. Несмотря на неровный рельеф, Лиссабон — компактный город, который можно исследовать пешком. А прогулки дополняют многочисленные смотровые площадки, парки и зеленые зоны. На одного жителя города приходится около 49 м² зеленого пространства. Это почти в четыре раза больше, чем в Мадриде.

Еще одно преимущество — близость к природе и побережью. В частности, до пляжей Кашкайша и Кошта-да-Капарика можно добраться общественным транспортом менее чем через час.

В то же время для такого отдыха важна погода. Лиссабон получает около 2828 часов солнечного света в год, что стало одним из критериев его высокой позиции.

Какие города вошли в топ-10

Второе место занял Хельсинки. Авторы рейтинга отметили большое количество зеленых зон, возможность быстро добраться до природы и удобство передвижения по городу.

На одного жителя финской столицы приходится около 126 м 2 зеленых зон. Кроме того, в городе совмещаются парки, бульвары и лесные маршруты.

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Третьим стал Орландо в США. Город известен большими развлекательными парками Disney и Universal Studios, но в рейтинге его отметили, прежде всего, за зеленые зоны, озера и большое количество солнечных часов — около 2930 в год.

В первую десятку вошли:

Лиссабон, Португалия Хельсинки, Финляндия Орландо, США Афины, Греция Эдинбург, Великобритания Мадрид, Испания Вена, Австрия Будапешт, Венгрия Осло, Норвегия Вильнюс, Литва