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Виза в США для украинцев в 2026 году — как пройти все этапы

Мир
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Подача документов на визу
Подача документов на визу
Поездка в США для украинцев в 2026 году требует предварительно оформленной визы, а сам процесс может занять несколько месяцев из-за ограниченного количества доступных слотов на собеседования. Самый распространенный вариант для туристических и деловых поездок — виза B-1/B-2, которая для граждан Украины может выдаваться на 10 лет.
Рассказываем, какую визу выбрать, где подавать документы, сколько это стоит и как подготовиться к собеседованию.

Какая виза необходима для поездки в США

Для краткосрочной поездки в США используют две основные категории неиммиграционных виз:
  • B-1 — для деловых поездок, в частности участия в конференциях и выставках;
  • B-2 — для туризма, посещения родственников, краткосрочного лечения или обучения.
Также можно оформить комбинированную B-1/B-2, охватывающую обе целые поездки. Для граждан Украины такая виза имеет срок действия до 120 месяцев, то есть 10 лет и предусматривает многократные въезды.
В то же время, срок действия визы не означает, что человек может непрерывно находиться в США в течение 10 лет. Продолжительность конкретного пребывания определяется при въезде в страну.

Где украинцам подаваться на визу

Украинцы в основном оформляют неиммиграционные визы за границей. При этом с 2025 года действуют отдельные правила касательно места подачи.
Госдепартамент США отмечает, что заявители на неиммиграционные визы должны записываться на собеседование в посольстве или консульстве США в стране гражданства или проживания. Если человек подается в другой стране, ему может быть труднее получить визу.
Для украинцев в материале указаны консульства США в Польше:
  • Варшава — Aleje Ujazdowskie 29/31;
  • Краков — Stolarska 9.
Посольство США в Киеве работает с ограничениями по неиммиграционных виз, поэтому перед подачей следует проверять актуальные правила и доступность записи.
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Срок ожидания зависит от конкретного консульства, сезона и загруженности. Госдепартамент США также отмечает, что время ожидания отличается в зависимости от места подачи и категории визы, поэтому подаваться стоит раньше времени.

Как оформить визу в США?

Процедура состоит из нескольких этапов:
  1. Определить тип визы — B-1, B-2 или B-1/B-2.
  2. Заполнить анкету DS-160 на английском языке.
  3. Зарегистрироваться в системе подачи документов и уплатить консульский сбор.
  4. Выбрать доступную дату собеседования.
  5. Подготовить необходимые документы.
  6. Прийти на собеседование в консульство.

Как проходит собеседование

Собеседование обычно короткое. Консул уточняет цель поездки, обстоятельства заявителя и другие обстоятельства, необходимые для принятия решения о визе.
Важно отвечать на вопросы честно и по существу. Заявителю следует быть готовым объяснить цель поездки и свои обстоятельства.
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Сколько стоит виза в США

Консульский сбор за неиммиграционную визу категории B составляет $185. Он невозвращем — его платят за рассмотрение заявления независимо от результата.
К этой сумме следует добавить расходы, связанные с поездкой до места собеседования, если заявитель подается за границей. Это могут быть расходы на дорогу, проживание и питание.

Какие документы нужны

Для оформления визы следует подготовить:
  • загранпаспорт;
  • подтверждение заполнения анкеты DS-160;
  • подтверждение уплаты консульского сбора;
  • фотографию, если ее загрузка при заполнении DS-160 не удалось;
  • подтверждение записи на собеседование.
Госдепартамент США также рекомендует иметь документы, подтверждающие обстоятельства поездки. В частности, это могут быть банковские выписки, справка по работе, документы о бизнесе, подтверждение имущественных или других связей со страной проживания, а также приглашение от родственников или друзей в США, если оно есть.
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Для деловой поездки могут потребоваться дополнительные документы, например, приглашения от американских партнеров.

Что учесть перед собеседованием

Заявителю следует заранее проверить действующие правила конкретного консульства и доступность записи. Время ожидания собеседования может меняться, поэтому не стоит планировать подачу непосредственно перед поездкой.
Также важно:
  • отвечать на вопросы кратко, честно и по существу;
  • иметь при себе документы, подтверждающие цель поездки и обстоятельства заявителя;
  • заранее проверить правила по вещам, которые разрешено приносить в консульство;
  • если подача производится не в стране проживания, учитывать особенности такого обращения.
Актуальные требования и правила перед поездкой следует проверять непосредственно на официальных ресурсах Госдепартамента США и конкретного посольства или консульства, поскольку процедура может меняться.
По материалам:
visitukraine.today
США
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