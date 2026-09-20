10 лучших городов мира для пеших прогулок Сегодня 21:19 — Мир ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком, Фото: magnific

Самым удобным городом мира для пеших прогулок в 2026 году стала Кордова в Испании. В список также вошли города Италии, Монако, Эстонии, Турции, Боснии и Герцеговины, Японии и Канады.

рейтинге Skyscanner эксперты оценили города по расстоянию между главными достопримечательностями, количеством пешеходных маршрутов, безопасностью, качеством воздуха и другими показателями.

ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком

В финальный рейтинг Skyscanner вошли как компактные европейские города, так и направления в Японии и Канаде. Семь из десяти позиций заняли города Европы.

Кордова в Испании получила высокую оценку Skyscanner благодаря компактному историческому центру и небольшим расстояниям между главными достопримечательностями. Большинство ключевых локаций здесь можно совместить в одну прогулку без общественного транспорта.

Среди главных мест — Мескита-Катедраль, исторический еврейский квартал Ла-Худерия, Алькасар христианских королей и Римский мост через Гвадалквивир.

На Finance.ua вы можете оформить туристическую страховку за границу за 5 минут ⚡

Исторический центр Кордовы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых больших старых городских центров Европы.

По данным Skyscanner, маршрут между основными туристическими точками занимает около 26 минут или примерно 2 730 шагов.

В городе и его окрестностях насчитывается около 29 пешеходных маршрутов, поэтому Кордова подходит не только для короткого сити-брейка, но и для более неспешного знакомства с регионом.

Еще одно преимущество города — большое количество узких пешеходных улиц, внутренних двориков и площадей, где автомобильное движение ограничено или минимально. Это делает центр удобным для прогулок даже без специального маршрута.

ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком:

Кордова, Испания — главные достопримечательности можно обойти примерно за 26 минут. Между ними турист проходит около 2730 шагов. В городе и окрестностях есть 29 пешеходных маршрутов.

— главные достопримечательности можно обойти примерно за 26 минут. Между ними турист проходит около 2730 шагов. В городе и окрестностях есть 29 пешеходных маршрутов. Нагасаки, Япония — компактный город с историческими кварталами, музеями и смотровыми площадками, которые удобно совмещать в один пешеходный маршрут.

— компактный город с историческими кварталами, музеями и смотровыми площадками, которые удобно совмещать в один пешеходный маршрут. Хиросима, Япония — между основными достопримечательностями придется пройти около 3 959 шагов. В городе насчитывается 771 туристическая достопримечательность.

— между основными достопримечательностями придется пройти около 3 959 шагов. В городе насчитывается 771 туристическая достопримечательность. Реджо-Калабрия, Италия — основные туристические места можно обойти примерно за 25 минут и 2321 шаг. Город также имеет длинную набережную с видом на Мессинский пролив и Этну.

основные туристические места можно обойти примерно за 25 минут и 2321 шаг. Город также имеет длинную набережную с видом на Мессинский пролив и Этну. Монте-Карло, Монако — небольшая площадь города, позволяет легко сочетать прогулки между казино, портом, садами и историческими кварталами.

— небольшая площадь города, позволяет легко сочетать прогулки между казино, портом, садами и историческими кварталами. Тарту, Эстония — компактный университетский центр с пешеходным Старым городом, набережной реки Эмайыги и множеством культурных локаций.

— компактный университетский центр с пешеходным Старым городом, набережной реки Эмайыги и множеством культурных локаций. Бурса, Турция — город хорошо показал себя не только по общему удобству для прогулок, но и по доступности городского пространства.

— город хорошо показал себя не только по общему удобству для прогулок, но и по доступности городского пространства. Больцано, Италия — главные достопримечательности можно осмотреть примерно через час. В Больцано и вокруг него насчитали 505 пешеходных маршрутов, а среди городов рейтинга он получил лучший показатель безопасности.

— главные достопримечательности можно осмотреть примерно через час. В Больцано и вокруг него насчитали 505 пешеходных маршрутов, а среди городов рейтинга он получил лучший показатель безопасности. Сараево, Босния и Герцеговина — компактный центр позволяет пешком добраться до Бащаршии, Латинского моста, городской ратуши и музеев.

— компактный центр позволяет пешком добраться до Бащаршии, Латинского моста, городской ратуши и музеев. Виктория, Канада — единственное канадское направление в первой десятке рейтинга.

Рейтинг показывает, что удобный для пеших прогулок город не обязательно должен быть классическим туристическим мегаполисом.