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10 лучших городов мира для пеших прогулок

Мир
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ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком
ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком, Фото: magnific
Самым удобным городом мира для пеших прогулок в 2026 году стала Кордова в Испании. В список также вошли города Италии, Монако, Эстонии, Турции, Боснии и Герцеговины, Японии и Канады.
В рейтинге Skyscanner эксперты оценили города по расстоянию между главными достопримечательностями, количеством пешеходных маршрутов, безопасностью, качеством воздуха и другими показателями.

ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком

В финальный рейтинг Skyscanner вошли как компактные европейские города, так и направления в Японии и Канаде. Семь из десяти позиций заняли города Европы.
Кордова в Испании получила высокую оценку Skyscanner благодаря компактному историческому центру и небольшим расстояниям между главными достопримечательностями. Большинство ключевых локаций здесь можно совместить в одну прогулку без общественного транспорта.
Среди главных мест — Мескита-Катедраль, исторический еврейский квартал Ла-Худерия, Алькасар христианских королей и Римский мост через Гвадалквивир.
Исторический центр Кордовы входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и считается одним из самых больших старых городских центров Европы.
По данным Skyscanner, маршрут между основными туристическими точками занимает около 26 минут или примерно 2 730 шагов.
В городе и его окрестностях насчитывается около 29 пешеходных маршрутов, поэтому Кордова подходит не только для короткого сити-брейка, но и для более неспешного знакомства с регионом.
Еще одно преимущество города — большое количество узких пешеходных улиц, внутренних двориков и площадей, где автомобильное движение ограничено или минимально. Это делает центр удобным для прогулок даже без специального маршрута.
ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком:
  • Кордова, Испания — главные достопримечательности можно обойти примерно за 26 минут. Между ними турист проходит около 2730 шагов. В городе и окрестностях есть 29 пешеходных маршрутов.
  • Нагасаки, Япония — компактный город с историческими кварталами, музеями и смотровыми площадками, которые удобно совмещать в один пешеходный маршрут.
  • Хиросима, Япония — между основными достопримечательностями придется пройти около 3 959 шагов. В городе насчитывается 771 туристическая достопримечательность.
  • Реджо-Калабрия, Италия — основные туристические места можно обойти примерно за 25 минут и 2321 шаг. Город также имеет длинную набережную с видом на Мессинский пролив и Этну.
  • Монте-Карло, Монако — небольшая площадь города, позволяет легко сочетать прогулки между казино, портом, садами и историческими кварталами.
  • Тарту, Эстония — компактный университетский центр с пешеходным Старым городом, набережной реки Эмайыги и множеством культурных локаций.
  • Бурса, Турция — город хорошо показал себя не только по общему удобству для прогулок, но и по доступности городского пространства.
  • Больцано, Италия — главные достопримечательности можно осмотреть примерно через час. В Больцано и вокруг него насчитали 505 пешеходных маршрутов, а среди городов рейтинга он получил лучший показатель безопасности.
  • Сараево, Босния и Герцеговина — компактный центр позволяет пешком добраться до Бащаршии, Латинского моста, городской ратуши и музеев.
  • Виктория, Канада — единственное канадское направление в первой десятке рейтинга.
Рейтинг показывает, что удобный для пеших прогулок город не обязательно должен быть классическим туристическим мегаполисом.
Напротив, среди лидеров много компактных направлений, где основные достопримечательности расположены около друг друга, а значительную часть поездки можно провести без метро, ​​автобусов или такси.
По материалам:
visitukraine.today
Путешествия
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