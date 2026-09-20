10 лучших городов мира для пеших прогулок
ТОП-10 городов мира, которые удобнее всего исследовать пешком
- Кордова, Испания — главные достопримечательности можно обойти примерно за 26 минут. Между ними турист проходит около 2730 шагов. В городе и окрестностях есть 29 пешеходных маршрутов.
- Нагасаки, Япония — компактный город с историческими кварталами, музеями и смотровыми площадками, которые удобно совмещать в один пешеходный маршрут.
- Хиросима, Япония — между основными достопримечательностями придется пройти около 3 959 шагов. В городе насчитывается 771 туристическая достопримечательность.
- Реджо-Калабрия, Италия — основные туристические места можно обойти примерно за 25 минут и 2321 шаг. Город также имеет длинную набережную с видом на Мессинский пролив и Этну.
- Монте-Карло, Монако — небольшая площадь города, позволяет легко сочетать прогулки между казино, портом, садами и историческими кварталами.
- Тарту, Эстония — компактный университетский центр с пешеходным Старым городом, набережной реки Эмайыги и множеством культурных локаций.
- Бурса, Турция — город хорошо показал себя не только по общему удобству для прогулок, но и по доступности городского пространства.
- Больцано, Италия — главные достопримечательности можно осмотреть примерно через час. В Больцано и вокруг него насчитали 505 пешеходных маршрутов, а среди городов рейтинга он получил лучший показатель безопасности.
- Сараево, Босния и Герцеговина — компактный центр позволяет пешком добраться до Бащаршии, Латинского моста, городской ратуши и музеев.
- Виктория, Канада — единственное канадское направление в первой десятке рейтинга.
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