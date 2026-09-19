Рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году Сегодня 16:22 — Мир Эстонию признали лучшей страной мира для жизни, Фото: magnific

Мировой рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году возглавила Эстония, опередив Сингапур и Малайзию. В первую двадцатку вошли сразу 10 европейских государств.

Об этом свидетельствует исследование Rumavi, пишет Visual Capitalist.

Аналитики оценивали страны по 24 показателям, среди которых финансы, качество жизни, здоровье, безопасность, стабильность и возможности для переезда и развития.

Лучшие страны мира для жизни

Лидером рейтинга стала Эстония, которая получила высокие оценки безопасности и условий для обустройства жизни. У страны также есть развитая стартап-экосистема, сильные государственные институты и низкий уровень безработицы среди молодежи.

Второе и третье места заняли Сингапур и Малайзия.

ТОП-10 лучших стран для жизни:

Эстония;

Сингапур;

Малайзия;

Португалия;

Тайвань;

Литва;

Гонконг;

Сент-Китс и Невис;

Чехия;

Мальта.

Европа показала сильный результат — 10 из 20 лучших стран расположены именно на этом континенте.

В то же время США оказались только на 107 месте. Страна уступила Канаде, Великобритании, Индии и Бразилии.

Где жить хуже всего

Африканские государства доминируют в рейтинге худших для жизни — 13 из 20 стран с самыми низкими результатами находятся на этом континенте.

Худшими странами для жизни признали:

Афганистан;

Йемен;

Южный Судан;

Нигер;

Чад;

Центральноафриканская Республика;

Сомали;

Северная Корея;

Мали;

Сирия.