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Рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году

Мир
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Эстонию признали лучшей страной мира для жизни
Эстонию признали лучшей страной мира для жизни, Фото: magnific
Мировой рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году возглавила Эстония, опередив Сингапур и Малайзию. В первую двадцатку вошли сразу 10 европейских государств.
Об этом свидетельствует исследование Rumavi, пишет Visual Capitalist.
Аналитики оценивали страны по 24 показателям, среди которых финансы, качество жизни, здоровье, безопасность, стабильность и возможности для переезда и развития.

Лучшие страны мира для жизни

Лидером рейтинга стала Эстония, которая получила высокие оценки безопасности и условий для обустройства жизни. У страны также есть развитая стартап-экосистема, сильные государственные институты и низкий уровень безработицы среди молодежи.
Второе и третье места заняли Сингапур и Малайзия.
ТОП-10 лучших стран для жизни:
  • Эстония;
  • Сингапур;
  • Малайзия;
  • Португалия;
  • Тайвань;
  • Литва;
  • Гонконг;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Чехия;
  • Мальта.
Европа показала сильный результат — 10 из 20 лучших стран расположены именно на этом континенте.
В то же время США оказались только на 107 месте. Страна уступила Канаде, Великобритании, Индии и Бразилии.
Рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году

Где жить хуже всего

Африканские государства доминируют в рейтинге худших для жизни — 13 из 20 стран с самыми низкими результатами находятся на этом континенте.
Худшими странами для жизни признали:
  • Афганистан;
  • Йемен;
  • Южный Судан;
  • Нигер;
  • Чад;
  • Центральноафриканская Республика;
  • Сомали;
  • Северная Корея;
  • Мали;
  • Сирия.
Низкие результаты этих стран связывают с политической нестабильностью, авторитарным управлением, слабыми государственными институтами, проблемами безопасности, здравоохранением и защитой прав собственности.
По материалам:
Finance.ua
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