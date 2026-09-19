Мировой рейтинг лучших стран для жизни в 2026 году возглавила Эстония, опередив Сингапур и Малайзию. В первую двадцатку вошли сразу 10 европейских государств.
Об этом свидетельствует исследование Rumavi, пишет Visual Capitalist.
Аналитики оценивали страны по 24 показателям, среди которых финансы, качество жизни, здоровье, безопасность, стабильность и возможности для переезда и развития.
Лучшие страны мира для жизни
Лидером рейтинга стала Эстония, которая получила высокие оценки безопасности и условий для обустройства жизни. У страны также есть развитая стартап-экосистема, сильные государственные институты и низкий уровень безработицы среди молодежи.
Второе и третье места заняли Сингапур и Малайзия.
ТОП-10 лучших стран для жизни:
Эстония;
Сингапур;
Малайзия;
Португалия;
Тайвань;
Литва;
Гонконг;
Сент-Китс и Невис;
Чехия;
Мальта.
Европа показала сильный результат — 10 из 20 лучших стран расположены именно на этом континенте.
В то же время США оказались только на 107 месте. Страна уступила Канаде, Великобритании, Индии и Бразилии.
Где жить хуже всего
Африканские государства доминируют в рейтинге худших для жизни — 13 из 20 стран с самыми низкими результатами находятся на этом континенте.
Худшими странами для жизни признали:
Афганистан;
Йемен;
Южный Судан;
Нигер;
Чад;
Центральноафриканская Республика;
Сомали;
Северная Корея;
Мали;
Сирия.
Низкие результаты этих стран связывают с политической нестабильностью, авторитарным управлением, слабыми государственными институтами, проблемами безопасности, здравоохранением и защитой прав собственности.