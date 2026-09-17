РФ получила более $6,4 млн критически важного оборудования от брендов из 3 стран — детали Сегодня 15:10 — Мир

РФ получила более $6,4 млн оборудования и компонентов тайваньских, японских и южнокорейских производителей, критически важных для производства и обслуживания систем радиоэлектронной борьбы «Поле-21».

Проанализированные поставки проходили через российские компании, связанные с производителем «Поля-21» — АО «Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы» (НТЦ РЕБ), в 2024 и начале 2025 года, говорится в исследовании Совета экономической безопасности Украины (ESCU).

Наибольший объем пришелся на тайваньскую продукцию — почти $3,7 млн. В частности, многослойные печатные платы HannStar Board на $3,18 млн, цветные мониторы Innolux на $286,8 тыс., а также электрические компоненты и коаксиальные кабели Huang Liang Technologies на $226,8 тыс. Часть поставок.

Поставки продукции южнокорейских Hanwha Vision, Muhan Digital и Emerix превысили $2 млн. Речь идет об оборудовании и компонентах для монтажа печатных плат более чем на $955 тыс., коаксиальных кабелях около $878 тыс. и измерительном оборудовании на $244 тыс. Еще $657,6 тыс. пришлось на оборудование для производства. — китайской дочерью японской Panasonic Corporation.

«Сейчас случаи прямых поставок по-настоящему редки — российский ВПК получает критические компоненты и производственное оборудование через несколько уровней посредников, а компании-производители из государств санкционной коалиции обычно не проводят проверку конечных потребителей после первой продажи. Поэтому эффективный экспортный контроль партнеров должен учитывать не только страну первого назначения товара, но и то, куда он двигается дальше и кто в конечном итоге будет его использовать», — отметила Елена Юрченко, директор по аналитике, исследованиям и расследованиям Совета экономической безопасности Украины (ESCU).