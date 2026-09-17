262 конгрессмена проголосовали «за» законопроект, 159 — «против». Сенат принял законопроект еще в августе. После одобрения обеими палатами Конгресса документ будет передан на подпись президенту США Дональду Трампу.
Что предполагается
Законопроект предусматривает санкции против высшего руководства россии, российских олигархов и членов их семей, компаний банковского и энергетического секторов, а также судов так называемого теневого флота.
В то же время многие лица и структуры, подпадающие под определение документа, уже находятся под американскими санкциями.
Цель законопроекта
Как указано в самом документе, — «лишить путина доходов на финансирование войны россии против Украины».
Документ предоставляет президенту США право вводить пошлину до 100% на товары из стран, входящих в первую пятерку покупателей российской нефти и газа. Это может касаться, в частности, Китая и Индии. Российский экспорт в США будет облагаться пошлиной в 500 %.
Администрация также получает широкие полномочия по отсрочкам и исключениям из санкционного режима. По требованию Трампа к законопроекту были включены положения по Ирану, в том числе продление действующих санкций против этой страны.
Документ сначала продвигал сенатор-республиканец Линдси Грэм. После его смерти в июле законопроект получил его имя. В августе его одобрил Сенат США: за проголосовали 86 сенаторов, против — 11.