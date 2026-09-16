ИИ и дефицит кадров: какие вызовы рынка труда преодолевают HR-специалисты Сегодня 19:03 — Казна и Политика ИИ и дефицит кадров: какие вызовы рынка труда преодолевают HR-специалисты

Абсолютное большинство работодателей считают HR-функцию критически важной, а сами специалисты готовятся к глубокому переосмыслению процессов через внедрение искусственного интеллекта и изменение приоритетов в найме.

Об этом говорится в исследовании GRC.UA , охватившем 560 респондентов, которые оценили состояние, вызовы и перспективы развития отрасли в Украине.

Читайте также Работа для студентов: какие навыки быстрее всего повышают доход

Согласно опросу, 89,3% респондентов оценивают важность HR-функции как высокую (46,4% считают ее очень важной, 42,9% - скорее важной).

Всего 7,1% опрошенных назвали ее скорее не важной.

Более того, 85,7% отметили, что роль HR за последнее время усилилась:

у 46,4% она несколько выросла,

в 39,3% - усилилось значительно.

Только в 7,1% она не претерпела изменений.

Среди вызовов рынка труда, ежедневно преодолеваемые HR-специалистами, опрошенные выделяют:

Несоответствие ожиданий кандидатов и возможностей работодателей — 35,7%

Трудовую миграцию и демографические изменения — 32,1%

Последствия войны и мобилизационных процессов — 14,3%

Высокая конкуренция за таланты — 7,1%

Наибольшее внимание компании планируют уделять ветеранам и ветеранкам (35,7%), молодежи без опыта работы (32,1%), внутренне перемещенным лицам (28,6%), а также людям 50+ (21,4%).

Относительно соответствия навыкам современным запросам бизнеса, 50% респондентов ответили «скорее да», 25% - «скорее нет», 14,3% - «нет», и 3,6% убеждены, что компетенции соответствуют полностью. Среди важнейших навыков современного HR-специалиста выделяют:

Поиск и привлечение кандидатов — 60,7%

Работу с HR-технологиями и ИИ — 46,4%

Эмоциональный интеллект — 42,9%

Понимание бизнеса — 35,7%.

Коммуникацию и переговоры — 25%

Технологическая трансформация уже наступила: 53,6% опрошенных считают, что ИИ существенно изменит HR-функции и потребует овладения новыми навыками, а 25% убеждены, что он автоматизирует рутину, но не изменит фундаментальную роль специалиста. При этом 67,9% компаний уже используют современные инструменты для повышения эффективности (53,6% — скорее да, 14,3% — в полной мере).

Нехватка ресурсов

Несмотря на высокую ответственность, HR специалисты нередко сталкиваются с нехваткой ресурсов. 46,4% респондентов указывают на дефицит бюджета на HR-проекты, 32,1% испытывают нехватку четких приоритетов и реалистичных ожиданий от руководства, 25% не хватает признания результатов работы, а по 17,9% требуется больше вовлеченности топ-менеджмента и поддержки психологического благополучия.

Ранее писали , что удаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.

Больше отдаленных вакансий в Украине предлагают в продажах, производстве, образовании, рекламе, логистике, IT и HR, причем зарплаты сильно отличаются — от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в категории строительства.

Также объясняли , о работе по совместительству: что запрещено, а что нет. Статья 21 Кодекса законов о труде прямо разрешает человеку работать одновременно на нескольких предприятиях. Право на труд гарантирует и Конституция (ст. 43). Поэтому запрет на любую подработку в трудовом договоре противоречит закону и не действует.