ИИ и дефицит кадров: какие вызовы рынка труда преодолевают HR-специалисты

Абсолютное большинство работодателей считают HR-функцию критически важной, а сами специалисты готовятся к глубокому переосмыслению процессов через внедрение искусственного интеллекта и изменение приоритетов в найме.
Об этом говорится в исследовании GRC.UA, охватившем 560 респондентов, которые оценили состояние, вызовы и перспективы развития отрасли в Украине.
Относительно соответствия навыкам современным запросам бизнеса, 50% респондентов ответили «скорее да», 25% - «скорее нет», 14,3% - «нет», и 3,6% убеждены, что компетенции соответствуют полностью. Среди важнейших навыков современного HR-специалиста выделяют:
Поиск и привлечение кандидатов — 60,7%
Работу с HR-технологиями и ИИ — 46,4%
Эмоциональный интеллект — 42,9%
Понимание бизнеса — 35,7%.
Коммуникацию и переговоры — 25%
Технологическая трансформация уже наступила: 53,6% опрошенных считают, что ИИ существенно изменит HR-функции и потребует овладения новыми навыками, а 25% убеждены, что он автоматизирует рутину, но не изменит фундаментальную роль специалиста. При этом 67,9% компаний уже используют современные инструменты для повышения эффективности (53,6% — скорее да, 14,3% — в полной мере).
Нехватка ресурсов
Несмотря на высокую ответственность, HR специалисты нередко сталкиваются с нехваткой ресурсов. 46,4% респондентов указывают на дефицит бюджета на HR-проекты, 32,1% испытывают нехватку четких приоритетов и реалистичных ожиданий от руководства, 25% не хватает признания результатов работы, а по 17,9% требуется больше вовлеченности топ-менеджмента и поддержки психологического благополучия.
Ранее писали, что удаленная работа уже давно не только об IT или SMM, из дома можно работать продавцом, рекрутером, репетитором, логистом, оператором и даже в некоторых рабочих профессиях.
Больше отдаленных вакансий в Украине предлагают в продажах, производстве, образовании, рекламе, логистике, IT и HR, причем зарплаты сильно отличаются — от 6750 грн в бухгалтерии до 45,5 тыс. грн в категории строительства.
Также объясняли, о работе по совместительству: что запрещено, а что нет. Статья 21 Кодекса законов о труде прямо разрешает человеку работать одновременно на нескольких предприятиях. Право на труд гарантирует и Конституция (ст. 43). Поэтому запрет на любую подработку в трудовом договоре противоречит закону и не действует.
Исключения есть только для отдельных категорий: государственные служащие, должностные лица, руководители госпредприятий, судьи, полицейские и т. п. — для них ограничения установлены специальными законами.