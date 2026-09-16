ВР поддержала электронный контроль за оборотом табачного сырья Сегодня 13:34 — Казна и Политика

Верховная Рада 15 сентября приняла за основу законопроект № 15372 о повышении эффективности контроля за производством и оборотом табачного сырья.

За документ проголосовали 234 народных депутата, один выступил против, двое воздержались.

Документ предусматривает изменения в Налоговый кодекс и ряд других законов. Его основная идея — создать единый механизм электронной прослеживаемости сырья на протяжении всего цикла его производства и использования.

В случае окончательного принятия законопроекта электронная система должна охватить выращивание табака, сбор урожая, сушки и упаковки сырья, его хранения и перемещения, а также ферментацию и дальнейшее использование в производстве табачных изделий.

Для этого функционал действующей электронной системы предлагается распространить непосредственно на табачное сырье и все операции с ним.

Отдельно предусмотрена электронная маркировка как единичных упаковок табачного сырья, так и групповых транспортных упаковок. Это должно позволить отслеживать перемещение конкретных партий продукции на разных этапах обращения.

Для производителей создадут отдельный реестр

Законопроект предусматривает создание Единого реестра производителей табачного сырья. Его планируют интегрировать с другими государственными регистрами и информационно-коммуникационными системами.

Одновременно предлагается установить унифицированные правила учета веса и влажности табачного сырья.

Новые требования должны распространиться и на места его производства и хранения. В частности, законопроект предусматривает ужесточение требований к видеонаблюдению, контрольно-пропускному режиму и весовому контролю.

Перевозку табака будут контролировать дистанционно

Еще одним элементом предлагаемой системы станет дистанционный контроль транспортных средств, которыми перевозят табачное сырье.

Кроме того, законопроект предусматривает изменения в лицензионном, налоговом и фактическом контроле за участниками рынка, а также в правилах ответственности за нарушение установленных требований по производству и обращению сырья.