Правительство одобрило проект госбюджета-2027: основные цифры
Приоритеты проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год
- 1 трлн 791,7 млрд гривен — оплата труда с начислениями (+337,5 млрд гривен);
- 2 трлн 298,5 млрд гривен — вооружение и военная техника (+1,4 млрд гривен);
- 499,9 млрд гривен — прочие расходы (+127,7 млрд гривен);
- 264,9 млрд гривен — резерв средств (+51,3 млрд гривен);
- 30 млрд гривен — государственные гарантии на вооружение и военную технику.
- 29 млрд гривен — Национальное учреждение развития: «Доступные кредиты 5−7-9%» и гарантии НУР (+11 млрд гривен);
- 45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «єОселя» (+27,9 млрд гривен);
- 10,1 млрд гривен — Фонд развития инноваций: оборонные технологии Brave1, новые образцы техники и оборудования для нужд обороны, робототехника и беспилотные технологии, исследования специальных инновационных технологий (+2,7 млрд гривен);
- 9,4 млрд гривен — активные программы поддержки бизнеса (+4,1 млрд гривен).
- 12,2 млрд гривен — поддержка ветеранов в возвращении к гражданской жизни (+4,1 млрд гривен).
- 6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен).
- 292,8 млрд гривен — трансферт в Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсиям (+41,5 млрд гривен);
- 66,4 млрд гривен — поддержка лиц с инвалидностью и их социальная интеграция, протезирование (+31,9 млрд гривен), в том числе: 51,9 млрд гривен — на выплату повышенных пособий детям с инвалидностью и лицам из их числа (+28,3 млрд гривен); 11,5 млрд гривен — обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и высокофункциональное протезирование (+3,6 млрд гривен).
- 4 млрд гривен — предоставление общенациональных социальных услуг (+2 млрд гривен).
- 1 трлн 278,8 млрд гривен (+213 млрд гривен) — расходы Пенсионного фонда, из них 292,8 млрд гривен — трансферт из госбюджета на выплату доплат к пенсиям;
- 31,6 млрд гривен — Фонд безработицы (+5,3 млрд грн);
- 1 млрд гривен — Государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.
- 39,6 млрд гривен — пособие на проживание ВПЛ (+0,9 млрд гривен);
- 11,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное имущество (+0,7 млрд гривен);
- 12 млрд гривен — меры поддержки временного проживания ВПЛ (+5,3 млрд гривен);
- 5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд гривен);
- 4 млрд гривен — социальные услуги для ВПЛ (+2 млрд гривен);
- 3,7 млрд гривен — «єОселя»: покрытие первого взноса и процентов за первый год (+1 млрд гривен);
- 3,5 млрд гривен — программы занятости (+1,2 млрд гривен);
- 3,4 млрд гривен — «єВідновлення» для поврежденного жилья (+0,2 млрд гривен).
- 235,3 млрд гривен — заработная плата работников учебных заведений (+37,5 млрд гривен), в том числе 192,8 млрд гривен — образовательная субвенция и доплаты (+32,1 млрд гривен);
- 8,3 млрд гривен — академические стипендии (+3 млрд гривен);
- 19,5 млрд гривен — питание всех учащихся 1−11 классов в школах коммунальной и государственной форм собственности (+5,1 млрд гривен);
- 13,5 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты: строительство укрытий (3,7 млрд грн), закупка автобусов, обновление пищеблоков, развитие НУШ
и т. д.
- 225 млрд гривен — Программа медицинских гарантий (+33,5 млрд гривен), в том числе: ⇒ 203,3 млрд гривен (+20,5 млрд гривен) — повышение тарифов на медицинские услуги позволит увеличить среднюю зарплату врача до уровня не менее 30 тыс. гривен; ⇒ 21,7 млрд гривен (+13 млрд гривен) — программа «Д».
- 20,8 млрд гривен — централизованные закупки лекарств (+5,6 млрд гривен);
- 10 млрд гривен — скрининги здоровья для населения в возрасте 40 лет;
- 13,3 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения;
- 1,6 млрд гривен — медицинские услуги ветеранам: зубопротезирование, криоконсервация репродуктивных клеток (+0,3 млрд гривен).
- 6,56 млрд гривен — на достойное представление Украины на мировой спортивной арене (+0,86 млрд гривен);
- 201,5 млн гривен — создание условий для самореализации молодежи в Украине, в том числе 140 млн гривен — гранты молодежи (+50 млн гривен). В 2027 году предусмотрено 1800 грантов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2026 годом;
- 91,5 млн гривен — формирование сознательной, ответственной украинской политической нации, в частности, развитие пластового движения (+68,5 млн гривен).
- 45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «єОселя» (+27,9 млрд гривен);
- 6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен);
- 24,4 млрд гривен — жилищные программы: «єВідновлення», компенсации, ваучеры, субвенция (+8,9 млрд гривен);
- 2,4 млрд гривен — жилье военным;
- 5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд гривен);
- 0,7 млрд гривен — Фонд энергоэффективности: софинансирование повышения энергоэффективности жилья и финансирование восстановления разрушенного жилья.
Новации проекта госбюджета-2027
- 10,1 млрд гривен — исполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования;
- 34,2 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования государственного значения;
- 8,5 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция местным бюджетам).
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