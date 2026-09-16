Правительство одобрило проект госбюджета-2027: основные цифры Сегодня 10:07 — Казна и Политика Все возможные внутренние ресурсы государства направят на способность Украины эффективно противостоять агрессору

Кабинет Министров одобрил проект Закона Украины «О Государственном бюджете на 2027 год». Доходы проекта государственного бюджета на 2027 год предусмотрены в объеме 5 трлн 648 млрд гривен, что на 452,1 млрд гривен, или 8,7% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

«Все возможные внутренние ресурсы государства, прежде всего, направляем на способность Украины эффективно противостоять агрессору. В то же время, будут обеспечены все социальные и гуманитарные обязательства в полном объеме: запланирован рост расходов на образование, здравоохранение, поддержка ветеранов и внутренне перемещенных лиц», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

«Потребности сил обороны на 2027 год значительно выше. Стоимость войны становится дороже. Работаем над финализацией точных расчетов. Мы четко отдаем себе отчет, что Украина собственными доходами может покрыть лишь часть своих расходов. Следовательно, ответственная и слаженная работа с партнерами является фундаментом наполнения государственного бюджета и покрытия всех необходимых расходов и потребностей. Военных и социальных», — добавил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

В 2027 году общий объем расходов проекта государственного бюджета составит 7 трлн 272 млрд гривен, что на 864,9 млрд гривен, или 13,5% больше по сравнению с планом на 2026 год с изменениями.

Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 млрд долларов США. Планируется привлечение средств от Европейского Союза, стран G7 в рамках финансирования ERA, Международного валютного фонда, Всемирного банка, Великобритании и других международных партнеров.

47,1 гривны. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить 48,3 гривны. В государственный бюджет Украины на следующий 2027 год Кабинет министров заложил средний курс доллара на уровне. В то же время, до конца года доллар, согласно бюджетным показателям, будет стоить

Среднемесячная номинальная зарплата в 2027 году составит 34409 грн.

Приоритеты проекта Государственного бюджета Украины на 2027 год

Оборона и безопасность — 4 трлн 885 млрд гривен, или 43,8% к ВВП (+517,9 млрд гривен или +11,9% к плану на 2026 год с изменениями), а именно:

1 трлн 791,7 млрд гривен — оплата труда с начислениями (+337,5 млрд гривен);

2 трлн 298,5 млрд гривен — вооружение и военная техника (+1,4 млрд гривен);

499,9 млрд гривен — прочие расходы (+127,7 млрд гривен);

264,9 млрд гривен — резерв средств (+51,3 млрд гривен);

30 млрд гривен — государственные гарантии на вооружение и военную технику.

Поддержка экономики и бизнеса — 96 млрд гривен (+45,7 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

29 млрд гривен — Национальное учреждение развития: «Доступные кредиты 5−7-9%» и гарантии НУР (+11 млрд гривен);

45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «єОселя» (+27,9 млрд гривен);

10,1 млрд гривен — Фонд развития инноваций: оборонные технологии Brave1, новые образцы техники и оборудования для нужд обороны, робототехника и беспилотные технологии, исследования специальных инновационных технологий (+2,7 млрд гривен);

9,4 млрд гривен — активные программы поддержки бизнеса (+4,1 млрд гривен).

Для страхования бизнеса от военных рисков и другой финансовой поддержки предусмотрен ресурс в 58,7 млрд. гривен. Одним из возможных источников его формирования является повышение стандартной ставки на 1 процентный пункт — с 20 до 21%. Окончательное решение относительно такой меры потребует законодательного урегулирования.

Отдельно 8,3 млрд гривен планируется направить в защиту предприятий топливного сектора от таких рисков — за счет возможного повышения акциза на топливо.

Ветеранская политика — 20,5 млрд гривен (+3 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

12,2 млрд гривен — поддержка ветеранов в возвращении к гражданской жизни (+4,1 млрд гривен).

В рамках поддержки возвращения ветеранов к гражданской жизни предусмотрены программы выплат, мероприятия по восстановлению и реабилитации, психологическая помощь, профессиональная адаптация, специалисты по сопровождению, государственные ветеранские пространства и поддержка Украинского Ветеранского Фонда:

6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен).

Социальные выплаты и мероприятия Минсоцполитики — 540,3 млрд гривен (+72,6 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

292,8 млрд гривен — трансферт в Пенсионный фонд на выплату доплат к пенсиям (+41,5 млрд гривен);

66,4 млрд гривен — поддержка лиц с инвалидностью и их социальная интеграция, протезирование (+31,9 млрд гривен), в том числе: 51,9 млрд гривен — на выплату повышенных пособий детям с инвалидностью и лицам из их числа (+28,3 млрд гривен); 11,5 млрд гривен — обеспечение вспомогательными средствами реабилитации и высокофункциональное протезирование (+3,6 млрд гривен).

4 млрд гривен — предоставление общенациональных социальных услуг (+2 млрд гривен).

Расходы социальных фондов — 1 трлн 311,4 млрд гривен (+218,2 млрд гривен в план на 2026 год с изменениями), в частности:

1 трлн 278,8 млрд гривен (+213 млрд гривен) — расходы Пенсионного фонда, из них 292,8 млрд гривен — трансферт из госбюджета на выплату доплат к пенсиям;

31,6 млрд гривен — Фонд безработицы (+5,3 млрд грн);

1 млрд гривен — Государственный фонд социальной защиты лиц с инвалидностью.

Поддержка ВПЛ — 83,2 млрд гривен (+11,6 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

39,6 млрд гривен — пособие на проживание ВПЛ (+0,9 млрд гривен);

11,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное имущество (+0,7 млрд гривен);

12 млрд гривен — меры поддержки временного проживания ВПЛ (+5,3 млрд гривен);

5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд гривен);

4 млрд гривен — социальные услуги для ВПЛ (+2 млрд гривен);

3,7 млрд гривен — «єОселя»: покрытие первого взноса и процентов за первый год (+1 млрд гривен);

3,5 млрд гривен — программы занятости (+1,2 млрд гривен);

3,4 млрд гривен — «єВідновлення» для поврежденного жилья (+0,2 млрд гривен).

Образование — 328,5 млрд гривен (+50,8 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

235,3 млрд гривен — заработная плата работников учебных заведений (+37,5 млрд гривен), в том числе 192,8 млрд гривен — образовательная субвенция и доплаты (+32,1 млрд гривен);

8,3 млрд гривен — академические стипендии (+3 млрд гривен);

19,5 млрд гривен — питание всех учащихся 1−11 классов в школах коммунальной и государственной форм собственности (+5,1 млрд гривен);

13,5 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты: строительство укрытий (3,7 млрд грн), закупка автобусов, обновление пищеблоков, развитие НУШ и т. д.

Среднемесячная заработная плата опытного учителя в 2027 г. предусмотрена на уровне 27,3 тыс. гривен. Это на 65% больше по сравнению с 2025 годом.

Здравоохранение — 292,5 млрд гривен (+35 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

225 млрд гривен — Программа медицинских гарантий (+33,5 млрд гривен), в том числе: ⇒ 203,3 млрд гривен (+20,5 млрд гривен) — повышение тарифов на медицинские услуги позволит увеличить среднюю зарплату врача до уровня не менее 30 тыс. гривен; ⇒ 21,7 млрд гривен (+13 млрд гривен) — программа «Д».

20,8 млрд гривен — централизованные закупки лекарств (+5,6 млрд гривен);

10 млрд гривен — скрининги здоровья для населения в возрасте 40 лет;

13,3 млрд гривен — публичные инвестиционные проекты в сфере здравоохранения;

1,6 млрд гривен — медицинские услуги ветеранам: зубопротезирование, криоконсервация репродуктивных клеток (+0,3 млрд гривен).

Увеличение расходов по программе медицинских гарантий в 2027 году позволит пересмотреть тарифы на отдельные медицинские услуги. Это позволит увеличить средний размер заработной платы врача специализированной медицинской помощи на уровне 30 тыс. гривен (+11,9% к 2026 году), медсестры — 20 тыс. гривен.

Спорт и молодежь — 6,85 млрд гривен (+0,98 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

6,56 млрд гривен — на достойное представление Украины на мировой спортивной арене (+0,86 млрд гривен);

201,5 млн гривен — создание условий для самореализации молодежи в Украине, в том числе 140 млн гривен — гранты молодежи (+50 млн гривен). В 2027 году предусмотрено 1800 грантов, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2026 годом;

91,5 млн гривен — формирование сознательной, ответственной украинской политической нации, в частности, развитие пластового движения (+68,5 млн гривен).

Жилищная политика — 84,9 млрд гривен (+38,3 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями), в частности:

45 млрд гривен — обеспечение жильем граждан по программе «єОселя» (+27,9 млрд гривен);

6,9 млрд гривен — компенсация на жилье ветеранам с инвалидностью I и II групп (+1,2 млрд гривен);

24,4 млрд гривен — жилищные программы: «єВідновлення», компенсации, ваучеры, субвенция (+8,9 млрд гривен);

2,4 млрд гривен — жилье военным;

5,5 млрд гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе «HOME» (+0,3 млрд гривен);

0,7 млрд гривен — Фонд энергоэффективности: софинансирование повышения энергоэффективности жилья и финансирование восстановления разрушенного жилья.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей — 7,4 млрд гривен. Денежные средства предусмотрены, в частности, на финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей и фермеров, гуманитарное разминирование, гранты для АПК, мелиорацию и релокацию сельхозтоваропроизводителей.

На публичные инвестиционные проекты и программы в 2027 году предусмотрено 116 млрд гривен (+3,9 млрд грн). Из них 76,4 млрд гривен — привлечены средства международных финансовых организаций и правительств других стран. Основные направления — транспорт, муниципальная инфраструктура и услуги, образование, здравоохранение, энергетика, жилье, социальная сфера и другие направления.

Поддержка регионов и общин — 133,6 млрд гривен (+42,2 млрд гривен к плану на 2026 год с изменениями). Среди основных направлений — комплексные планы устойчивости регионов и отдельных городов, Государственный фонд регионального развития, субвенции на реализацию публичных инвестиционных проектов в отраслях образования, здравоохранения и социальной защиты, субвенция на строительство и ремонт дорог местного значения, дополнительная дотация по прифронтовым и временно оккупированным территориям Украины и разница в тарифах.

Общий ресурс местных бюджетов в 2027 году будет составлять 1 трлн 34,5 млрд гривен (+123,9 млрд гривен, или 13,6% к плану на 2026 год с изменениями).

Новации проекта госбюджета-2027

Запланированное частичное (25%) восстановление Государственного дорожного фонда — 52,8 млрд гривен, из них:

10,1 млрд гривен — исполнение долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным на развитие сети автомобильных дорог общего пользования;

34,2 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования государственного значения;

8,5 млрд гривен — финансирование содержания и развития дорог общего использования местного значения, улиц и дорог коммунальной собственности в населенных пунктах (субвенция местным бюджетам).