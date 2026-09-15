Зеленский призвал Раду принять все законы для наполнения бюджета, даже непопулярные Сегодня 11:34 — Казна и Политика Президент Украины Владимир Зеленский, www.president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов на этой неделе принять законы, необходимые для обеспечения поступления денег в государственный бюджет. По его словам, эти средства необходимы для финансирования обороны, выплат военным, поддержки населения и прохождения зимнего периода.

Об этом глава государства заявил в вечернем обращении.

Президент сообщил, что провел совещание с премьер-министром и министром финансов Украины, в ходе которого обсудили государственный бюджет на этот и следующий год.

«Сейчас фактически все средства государственного бюджета — это, так или иначе, больше всего средства обороны. Оружие, выплаты военным, это расходы на поддержку нашей устойчивости, устойчивости Украины, на прохождение зимы, на поддержку людей», — отметил Зеленский.

По его словам, часть этих расходов Украина покрывает самостоятельно, однако большую часть финансирования предоставляют международные партнеры.

Президент призвал депутатов принять необходимые законы

Зеленский подчеркнул, что для покрытия дефицита государственного бюджета и продления необходимых выплат необходима слаженная работа Верховной Рады и правительства.

«Перечень законов и правительственных решений, которые нужно принять — вполне конкретный. И это именно нужно принять: не о желании, не о политике, а о деньгах для бюджета, которым нет замены», — сказал президент.

По его словам, в перечне есть как популярные, так и непопулярные решения. В то же время, каждое из них связано с конкретными средствами, необходимыми для функционирования государства и его обороны.

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«Это средства, которые привязаны к ситуации. К реальной ситуации этой осенью, зимой, этим фронтом, защитой этого нашего неба», — отметил Зеленский.

Президент призвал депутатов вне зависимости от политической позиции поддержать необходимые законопроекты.

«Не важно, ты власть или ты оппозиция, если это реальные интересы Украины. Я прошу парламентариев уже на этой неделе дать такой финансовый результат для Украины благодаря голосованиям — законы, которые будут означать конкретные средства для бюджета», — подчеркнул глава государства.

Зеленский поручил проверить работу налоговой

Президент также заявил, что Кабинет Министров выполнит свою часть работы.

В то же время, он поручил проверить работу налоговой службы и других структур, отвечающих за наполнение государственного бюджета.

«И нужно проверить, что происходит в налоговой службе и других, и есть ли реальная работа на бюджет государства на сто процентов. Должна быть честная работа. Я попросил премьер-министра, попросил министра финансов проверить это», — сказал Зеленский.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что ситуация с государственными финансами Украины приближается к критической. Украина может потерять значительную часть предусмотренного финансирования на общую сумму $29,5 млрд. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий призвал народных депутатов поскорее принять законопроекты, необходимые для получения международной финансовой помощи.