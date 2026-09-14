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В Киеве обновят еще 50 громкоговорителей, извещающих о воздушной тревоге

Казна и Политика
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Около 70% территории Киева уже получают дифференцированные сигналы об объявлении воздушной тревоги.
До конца года в городе планируется обновить еще 50 громкоговорителей для более надежного, четкого и детализированного информирования киевлян.
По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, модернизация элементов оповещения в Киеве началась еще несколько лет назад. Она выполняется так, чтобы не повлиять на эффективность и техническую исправность текущей системы.
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«Около 70% города покрывают дифференцированные сообщения — звуковой сигнал и голосовая информация об уровне опасности. До конца года в городе заработают еще 50 обновленных сирен, а в следующем году Киев будет на дифференцированном сигнале. В частности, это касается и воздушной тревоги, ведь решением правительства введены желтый и красный уровни опасности, учитывая текущую ситуацию. К сожалению, состояние очень напряженное, интенсивность обстрелов увеличивается, поэтому город соответствующим образом должен адаптироваться к новым реалиям», — отметил он.
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Ранее мы писали, что доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ в августе 2026 года превзошла рекорд в прошлом месяце и достигла 21,8%.
Год назад этот показатель составил 9,4%, месяц назад — 20,1%. По сравнению с июлем 2026-го повысились все отслеживаемые показатели: количество тревог, количество тревог в рабочее время ТЦ, продолжительность тревог, продолжительность тревог в рабочее время ТЦ.
По материалам:
bigkyiv
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