В Киеве обновят еще 50 громкоговорителей, извещающих о воздушной тревоге Сегодня 18:33 — Казна и Политика

Около 70% территории Киева уже получают дифференцированные сигналы об объявлении воздушной тревоги.

До конца года в городе планируется обновить еще 50 громкоговорителей для более надежного, четкого и детализированного информирования киевлян.

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, модернизация элементов оповещения в Киеве началась еще несколько лет назад. Она выполняется так, чтобы не повлиять на эффективность и техническую исправность текущей системы.

«Около 70% города покрывают дифференцированные сообщения — звуковой сигнал и голосовая информация об уровне опасности. До конца года в городе заработают еще 50 обновленных сирен, а в следующем году Киев будет на дифференцированном сигнале. В частности, это касается и воздушной тревоги, ведь решением правительства введены желтый и красный уровни опасности, учитывая текущую ситуацию. К сожалению, состояние очень напряженное, интенсивность обстрелов увеличивается, поэтому город соответствующим образом должен адаптироваться к новым реалиям», — отметил он.

Ранее мы писали , что доля продолжительности воздушных тревог в течение времени работы ТЦ в августе 2026 года превзошла рекорд в прошлом месяце и достигла 21,8%.