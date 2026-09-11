Dream, Retroville, River Mall: какие ТРЦ будут работать во время «желтой» тревоги в Киеве Сегодня 09:14 Не все торговые центры Киева переходят на работу в соответствии с уровнями воздушной угрозы

С 10 сентября киевские торговые центры переходят на новый режим работы во время воздушных тревог. Dream, Retroville, River Mall и Victoria Gardens будут продолжать работу при «желтом» уровне угрозы, тогда как во время «красной» тревоги будут полностью закрываться.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Такой режим работы введен в соответствии с постановлением Кабинета Министров от 4 сентября 2026 г. № 1092 «Об оптимизации защиты населения от средств воздушного нападения».

Документ предусматривает разделение уровней воздушной угрозы на два — «желтый» и «красный».

Кто продолжает работать в обычном режиме

Не все торговые центры Киева переходят на работу в соответствии с уровнями воздушной угрозы. В частности, в ЦУМе сообщили, что универмаг и далее будет закрываться во время воздушной тревоги независимо от того, какой уровень угрозы объявлен.

В ответ на запрос РБК-Украина в ЦУМе отметили, что во время тревоги всех посетителей и работников просят пройти в ближайшие укрытия — на станциях метро «Театральная» или «Крещатик».

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В то же время, собственный формат работы во время тревог действует в Ocean Plaza. Там подчеркивают, что цвет или уровень угрозы не влияет на решение по безопасности — приоритетом остаются посетители и работники.

Во время воздушной тревоги продолжает работать минус первый этаж торгового центра, где обустроено безопасное пространство, которое можно использовать в качестве укрытия. Посетители могут переждать там тревогу, в том числе воспользоваться услугами или посетить Auchan. Также оставаться во время тревоги можно на парковке до момента объявления отбоя.

Где расположены укрытия

В каждом торговом центре действуют собственные правила по укрытиям. В Dream посетителей во время опасности направляют в укрытия, расположенные вблизи станций метро «Минская», «Оболонь» и «Героев Днепра».

В River Mall временное укрытие обустроено на минус втором уровне подземного паркинга. Добраться до него можно по навигационным указателям, расположенным в торговом центре.

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Об уровнях тревоги

В случае объявления «желтого» уровня воздушной угрозы торговые центры продолжают работать. В то же время, администрации призывают посетителей и работников не игнорировать сигнал тревоги и по возможности перейти в укрытие. Оставаться в помещении ТРЦ или направляться в безопасное место каждый решает самостоятельно.

В то же время, режим работы отдельных магазинов и заведений может отличаться. Каждый арендатор самостоятельно определяет, продолжать ли работу во время «желтого» уровня или временно закрыться. Работать остаются только те магазины и заведения, которые согласились работать в таких условиях.

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Если работники или посетители ощущают опасность, заведение может прекратить работу.

При «красном» уровне воздушной угрозы торговые центры полностью прекращают работу. Посетителей и работников просят покинуть помещение и пройти до ближайшего укрытия.