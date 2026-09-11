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В «Киев Цифровой» появилась бесплатная парковка для водителей с инвалидностью

Личные финансы
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Льгота действует для пользователей с удостоверением по инвалидности I, II и III групп, а также для лиц с инвалидностью в результате войны
Льгота действует для пользователей с удостоверением по инвалидности I, II и III групп, а также для лиц с инвалидностью в результате войны
В приложении Киев Цифровой появилась возможность оформить бесплатную парковку на муниципальных площадках для водителей, имеющих пенсионное удостоверение, выданное в связи с инвалидностью.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Льгота действует для пользователей с удостоверением по инвалидности I, II и III групп, а также для лиц с инвалидностью в результате войны. Для пенсионеров по возрасту парковка остается платной на общих условиях.

Где действует льгота

Бесплатная парковка действует только на отведенных почасовых муниципальных парковках. Льгота не распространяется на специально оборудованные площадки — в частности, паркинги или стоянки, где действует отдельный порядок оплаты.

Как оформить бесплатную парковку

Чтобы воспользоваться тарифом 0 грн/час, нужно:
  1. Зайти в профиль в приложении «Киев Цифровой».
  2. Открыть раздел «Социальный статус».
  3. Подтвердить пенсионный статус.
  4. В сервисе «Почасовая парковка» получить уведомление о возможности бесплатной парковки по удостоверению.
  5. Во время каждой парковки начинать бесплатную сессию в приложении.
Последний шаг необходим для того, чтобы инспектор видел активную сессию в базе и не выписывал штраф.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в Киеве открыли первую в Украине коммунальную специализированную автошколу для ветеранов с инвалидностью, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в том числе в результате ампутаций конечностей. Среди инструкторов — ветераны, которые прошли необходимую подготовку, сдали экзамены и получили право обучать других. Для тех, кому сложно самостоятельно добраться до места обучения, предусмотрена транспортная услуга Киев Милитари Хаба.
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверениеКиев
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