Сколько стоит час работы бытовых приборов. И как посчитать это самостоятельно Сегодня 09:50 — Личные финансы Подсчет стоимости работы бытовых приборов

Каждый месяц каждая украинская семья получает платежку с суммой, которую необходимо заплатить за потребление электроэнергии. Часто она довольно значительная, ведь сегодня в каждом домохозяйстве одновременно работают несколько мощных электроприборов.

Сколько стоит час работы самой популярной бытовой техники и как сократить расходы? Рассказываем в материале.

Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы

Сначала выясним, какие устройства потребляют больше всего электроэнергии. Одной из наиболее энергозатратных является электроплита. Если использовать все конфорки одновременно, она может потреблять от 5 до 7 кВт·ч. Если же пользоваться только одной конфоркой — от 1 до 2,5 кВт·ч, в зависимости от ее размера.

В летнее время из-за жары потребление электроэнергии существенно возрастает еще и из-за использования кондиционеров. Этот прибор также является одним из наиболее энергозатратных и может «тянуть» в среднем от 2,2 до 3,3 кВт·ч. За месяц активного использования кондиционера можно «нажечь» до 200−300 кВт·ч.

Стиральная машина уже давно стала неотъемлемой частью быта в каждом доме. Одни используют ее несколько раз в неделю, другие — чуть ли не каждый день. Поэтому и показатель потребления электроэнергии стиральной машиной за месяц в среднем колеблется от 12 до 50 кВт·ч. Если же говорить о мощности этого прибора, то она составляет около 0,7 кВт·ч.

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Значительно более энергозатратным является бойлер. Этот прибор расходует в среднем 1,5−2,5 кВт·ч. При этом пик активности потребления электроэнергии приходится именно на момент нагревания. За месяц водонагреватель может потребить около 150−200 кВт·ч.

Электрочайник также является одним из самых мощных бытовых приборов в доме, но из-за того, что он достаточно быстро нагревает воду, общее ежемесячное потребление составляет около 30−50 кВт·ч. Мощность электрочайника — в среднем 1,5−2,4 кВт·ч.

Холодильник также входит в перечень крупных бытовых устройств, но по сравнению с другими он потребляет совсем немного электроэнергии. В зависимости от модели этот показатель составляет в среднем от 0,3 до 0,9 кВт·ч. За месяц это около 15−35 кВт·ч.

Наименее энергозатратными приборами, которые можно встретить в каждом доме, являются телевизоры (мощность 50−90 Вт), ноутбуки (30−60 Вт), LED-лампы освещения (6−15 Вт), Wi-Fi-роутеры (6−10 Вт) и зарядные устройства для телефонов (2−5 Вт).

Таблица потребления электроэнергии часто используемой бытовой техникой:

Название прибора Мощность, кВт·ч Электроплита 5 – 7 Кондиционер 2,2 – 3,3 Стиральная машина 0,7 Бойлер 1,5 – 2,5 Электрочайник 1,5 – 2,4 Микроволновая печь 0,7 – 2,5 Пылесос 1,4 – 2,5 Утюг 2,2 Холодильник 0,3 – 0,9

Какова стоимость электроэнергии для населения

До 31 октября 2026 года в Украине действует обычный тариф на электроэнергию, который составляет 4,32 грн за 1 кВт·ч. Но чтобы рассчитать, сколько придется заплатить за работу бытовых приборов в вашем случае, следует знать, каким счетчиком вы пользуетесь. Их существует три: однотарифный, двухзонный и трехзонный.

Для однотарифного счетчика потребление электроэнергии рассчитывается по единому тарифу 4,32 грн за 1 кВт·ч. Стоимость киловатта одинаковая как днем, так и ночью.

Для двухзонного счетчика сутки делят на день и ночь, тарифы в это время разные. Ночью (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит 2,16 кВт·ч, то есть действует скидка 50%. Днем ( 07:00—23:00 ) действует обычный тариф 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Трехзонные счетчики делят сутки на пиковое, полупиковое и ночное время с разными коэффициентами цены. Тарифы следующие:

Ночь ( 23:00—07:00 ): 1,73 грн за 1 кВт·ч, 40% от базового тарифа;

): 1,73 грн за 1 кВт·ч, 40% от базового тарифа; Пиковые часы ( 08:00—11:00 и 20:00—22:00 ): 6,48 за 1 кВт·ч, 150% от базового тарифа;

и ): 6,48 за 1 кВт·ч, 150% от базового тарифа; Полупиковые часы ( 07:00—08:00 , 11:00—20:00 , 22:00—23:00 ): 4,32 за 1 кВт·ч, 100% от базового тарифа.

Также существует льготный тариф для домохозяйств, для которых электроэнергия является основным источником тепла. В отопительный сезон они платят за электроэнергию со скидкой 50%. Тариф составляет 2,64 грн за 1 кВт·ч, но при условии потребления до 2 тыс. кВт·ч в месяц.

Сколько стоит час работы самых популярных бытовых приборов

Если узнать, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы и по какому тарифу вы ее оплачиваете, можно рассчитать, сколько стоит отдельно час, день или месяц работы каждого из них. Мы расскажем, как сделать эти расчеты самостоятельно. За основу возьмем стандартный тариф потребления электроэнергии — 4,32 грн за 1 кВт·ч.

Узнать, сколько электроэнергии потребляет прибор, помогут следующие формулы:

Потребление (кВт·ч) = мощность (кВт) x время работы (ч); Стоимость = потребление x тариф (грн/кВт·ч).

Рассчитаем по этой формуле стоимость работы для нескольких популярных электроприборов.

Например, для кондиционера мощностью 2,5 кВт·ч час работы будет стоить 10,8 грн. Если пользоваться кондиционером 4 часа в день, сумма составит 43,2 грн. Если же использовать кондиционер ежедневно по 4 часа в течение месяца (30 дней), придется заплатить 1296 грн.

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Другой пример — бойлер, мощность 2 кВт·ч. Час работы такого водонагревателя стоит 8,64 грн. Сутки — 207,36 грн. За месяц (при условии, что бойлер не работал непрерывно и потребил 200 кВт·ч) придется заплатить 864 грн.

Для стиральной машины мощностью 0,7 кВт·ч час работы будет стоить 3 грн. Одна стирка в день в стандартном режиме продолжительностью 2 часа стоит 6 грн. Если включать по одной стирке каждый день в течение месяца, то за 60 часов работы стиральной машины вы заплатите 259 грн.

Для электрочайника расчеты немного сложнее, ведь время закипания зависит от того, сколько воды набрано в прибор. Например, 1,5 л воды закипает примерно за 5 минут, то есть 0,083 часа. Если мощность чайника 2 кВт, то за 0,083 часа он будет потреблять 0,166 кВт·ч. Стоимость такого кипячения составляет 0,72 грн. Если же греть меньше воды, то расходы будут еще меньше. Однако из-за того, что электрочайник обычно часто используется в быту, ежемесячное потребление может достигать 50 кВт·ч. В таком случае за месяц пользования чайником потребитель платит 216 грн.

Чтобы понять стоимость работы бытовой техники в своем доме, найдите мощность вашего электроприбора (на корпусе или в инструкции), посчитайте, сколько времени вы его используете, а затем подставьте эти данные в формулу. При этом учитывайте, какой у вас счетчик и какой тариф актуален для вашего дома.

Такие действия можно повторить с каждым электроприбором и узнать, как именно формируется ваша платежка за электроэнергию и за какие устройства вы платите больше всего.

Ниже приведем стоимость одного часа работы самых популярных бытовых приборов:

Прибор (мощность) Стоимость часа работы (грн) Электроплита (5 кВт) 21,6 грн Кондиционер (2,5 кВт) 10, 8 грн Стиральная машина (0,7 кВт) 3 грн Бойлер (2 кВт) 8,64 грн Электрочайник (2 кВт) 8,64 грн Микроволновая печь (1,5 кВт) 6,48 грн Пылесос (1,8 кВт) 7,77 грн Утюг (2,2 кВт) 9,5 грн Холодильник (0,5 кВт) 2,16 грн

Как экономить электроэнергию

Сократить расходы на электроэнергию можно без кардинальных изменений в повседневной жизни. Достаточно пересмотреть собственные привычки, эффективнее использовать бытовую технику и обращать внимание на простые правила энергосбережения.

Прежде всего стоит придерживаться нескольких базовых рекомендаций, которые помогут уменьшить ежедневное потребление электроэнергии:

полностью выключайте приборы из розетки после завершения использования, ведь техника в режиме ожидания также может потреблять электроэнергию;

замените традиционные лампы накаливания на светодиодные — они потребляют в 6−8 раз меньше электроэнергии и имеют более длительный срок службы;

используйте таймеры, реле, регуляторы напряжения или розетки с автоматическим отключением, чтобы оптимизировать работу приборов;

при покупке новой техники выбирайте энергоэффективные модели с высоким классом энергопотребления.

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При этом экономнее использовать электроэнергию поможет понимание особенностей работы каждого бытового прибора. Вот несколько практических советов:

Электроплита. Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками, ведь это позволяет быстрее нагревать блюда и уменьшить расходы электроэнергии. Также стоит использовать посуду соответствующего размера и не включать плиту на максимальную мощность без необходимости.

Во время приготовления пищи накрывайте кастрюли крышками, ведь это позволяет быстрее нагревать блюда и уменьшить расходы электроэнергии. Также стоит использовать посуду соответствующего размера и не включать плиту на максимальную мощность без необходимости. Кондиционер. Для эффективной работы используйте энергосберегающие режимы, не устанавливайте слишком низкую температуру и регулярно очищайте фильтры. Загрязненные фильтры заставляют прибор работать интенсивнее и тратить больше электроэнергии.

Для эффективной работы используйте энергосберегающие режимы, не устанавливайте слишком низкую температуру и регулярно очищайте фильтры. Загрязненные фильтры заставляют прибор работать интенсивнее и тратить больше электроэнергии. Стиральная машина. Запускайте стирку при полной загрузке барабана и выбирайте режимы с более низкой температурой, если это позволяет тип ткани. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины.

Запускайте стирку при полной загрузке барабана и выбирайте режимы с более низкой температурой, если это позволяет тип ткани. Нагрев воды является одним из наиболее энергозатратных этапов работы стиральной машины. Бойлер. Оптимизируйте график нагревания воды в соответствии с собственными потребностями: используйте таймеры, устанавливайте комфортную температуру и избегайте постоянного поддержания максимального нагрева.

Оптимизируйте график нагревания воды в соответствии с собственными потребностями: используйте таймеры, устанавливайте комфортную температуру и избегайте постоянного поддержания максимального нагрева. Электрочайник. Наливайте только необходимое количество воды для одного использования. Если горячая вода нужна в течение дня, храните ее в термосе — это поможет избежать повторного кипячения.

Наливайте только необходимое количество воды для одного использования. Если горячая вода нужна в течение дня, храните ее в термосе — это поможет избежать повторного кипячения. Пылесос. Регулярно очищайте фильтры и следите за техническим состоянием прибора. Чистый фильтр позволяет пылесосу работать эффективнее и потреблять меньше энергии.

Регулярно очищайте фильтры и следите за техническим состоянием прибора. Чистый фильтр позволяет пылесосу работать эффективнее и потреблять меньше энергии. Утюг. Используйте соответствующие температурные режимы для разных типов тканей и по возможности гладьте большее количество вещей за один раз, чтобы избегать частого нагревания прибора.

Даже небольшие изменения в ежедневных привычках могут заметно повлиять на объем потребления электроэнергии и сумму в ежемесячной платежке. Кроме экономии собственных средств, ответственное использование электроэнергии имеет важное значение для стабильности украинской энергосистемы, которая продолжает работать в условиях значительной нагрузки из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.