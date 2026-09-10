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Спрос на строителей: в каких регионах они нужны больше всего (исследование)

Личные финансы
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Спрос на строителей: в каких регионах они нужны больше всего (исследование)
Спрос на строителей: в каких регионах они нужны больше всего (исследование)
Аналитики проанализировали данные и пришли к выводу, что количество размещенных вакансий строительства за год заметно возросло в областных центрах востока и юга Украины.
Спрос на строителей на востоке и юге Украины, в западных и центральных городах преимущественно уменьшился.
Об этом пишет OLX Работа.

Где растет спрос

Зафиксировали +27% в Кропивницком, +23% в Днепре, +16% в Полтаве, +14% в Запорожье, +13% в Николаеве, +8% в Харькове и +4% в Сумах.
В западных и центральных городах показатели в основном уменьшились. Наиболее заметно — в Киеве -12%, в Ровно, Львове, Ивано-Франковске и Виннице по -10%, Тернополе -8%.

Что влияет

Ситуация с безопасностью и потребность в работниках в конкретном регионе. В то же время количество откликов кандидатов заметно возросло на западе Украины.
Так, за год наблюдали +46% в Ужгороде (высокий показатель), +41% во Львове, +29% в Хмельницком, +27% в Черновцах, +19% в Ивано-Франковске.
В Киеве и Чернигове в количестве откликов фиксировали +21% и +26% соответственно.
В городах востока и юга показатели роста в пределах от +5% до +7%, а в некоторых — они уменьшились: Запорожье -11%, Николаев -40%, Сумы -4%.

Запад и центральные города

Количество объявлений за год в основном сократилось, количество откликов выросло. Это может свидетельствовать об усилении конкуренции за рабочие места среди кандидатов, говорят аналитики.

Восток и юг

Рост количества вакансий не сопровождается заметным увеличением откликов. Работодатели в этих регионах испытывают более острую потребность в работниках.
Приближенность к линии фронта влияет на спрос со стороны искателей работы. Однако небольшие показатели роста в некоторых областных центрах сигнализируют о постепенном возобновлении активности на локальном рынке труда.
По состоянию на июль спрос на специалистов в сфере строительства на уровне прошлого года, а медианная зарплата и активность кандидатов заметно выросли.

Самые востребованные

На OLX Работа среди наиболее востребованных вакансий в категории «Строительство / облицовочные работы» — разнорабочий, строитель, монтажник, фасадщик и электрик. Также в этой категории ищут плиточников, каменщиков, сварщиков, маляров, сантехников и штукатуров.
Что касается спроса на эти вакансии, то изменения заметны, отмечают аналитики. За год активность искателей в категории выросла на 11%, а количество откликов на 1 объявление увеличилось с 5 до 6.
Ранее мы писали, зарплаты в одной профессии разнятся по регионам на 155%. Разница в оплате труда между регионами Украины для одних и тех же профессий может достигать более 150%. Наибольшие разрывы зафиксированы в строительной сфере, в том числе среди фасадщиков, маляров, плиточников и каменщиков.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Работа
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