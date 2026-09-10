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Как новый Трудовой кодекс может повлиять на зарплаты

Личные финансы
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При формировании системы оплаты труда необходимо будет учитывать сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты
При формировании системы оплаты труда необходимо будет учитывать сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты
В Украине предлагают изменить правила регулирования оплаты труда. Проект нового Трудового кодекса предусматривает новый механизм определения минимальной зарплаты, более детальные требования к системам оплаты труда, больше прозрачности в расчетах с работниками и усиление принципа равной оплаты.
Об этом пишет Судебно-юридическая газета.
Действующий Закон Украины «Об оплате труда» определяет заработную плату как вознаграждение за выполненную по трудовому договору работу и разделяет ее на основную, дополнительную и другие поощрительные и компенсационные выплаты. Проект Трудового кодекса сохраняет основные гарантии, но одновременно детализирует механизмы оплаты труда и усиливает роль трудовых и коллективных договоров, а также локальных актов работодателя.
Проект нового Трудового кодекса предлагает более подробное и прозрачное регулирование оплаты труда. Одним из ключевых потенциальных изменений является новый механизм определения минимальной зарплаты и отказ от использования как универсальной расчетной величины.

Минимальную зарплату предлагают определять по-новому

Одним из ключевых изменений может стать новый механизм установления минимальной заработной платы.
Сейчас минимальная зарплата определяется законом о Государственном бюджете Украины, а ее размер не может быть ниже прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Проект предусматривает, что минимальная зарплата будет определяться в процентах от среднемесячной заработной платы в Украине по видам экономической деятельности по состоянию на 1 января года, предшествующего году ее установления. Сам процент должен определять Кабинет Министров.
При этом минимальная зарплата будет оставаться государственной социальной гарантией.
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Также проект предусматривает, что после вступления в силу минимальная зарплата не будет использоваться как расчетная величина для определения должностных окладов и других выплат.

Какие выплаты не будут учитываться в минимальной зарплате

Как и сейчас, если работник не выполнил полную месячную или часовую норму труда, его зарплата может быть меньше минимальной пропорционально выполненной нормы.
В то же время, проект расширяет перечень выплат, которые не будут учитываться при обеспечении минимального размера зарплаты.
К ним предлагается отнести:
  • оплату работы в ночное время;
  • оплату сверхурочной работы;
  • оплату работы в выходные и праздничные дни;
  • выплаты за неблагоприятные и опасные условия труда;
  • оплату за разъездной характер работы;
  • премии к праздничным и юбилейным датам;
  • индексацию;
  • доплаты за совмещение профессий или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника;
  • компенсацию утраты части доходов из-за нарушения сроков выплаты заработной платы.
При принятии таких норм работодателям придется пересмотреть структуру зарплат и алгоритмы их расчета.

Система оплаты труда

Проект предполагает, что при формировании системы оплаты труда необходимо будет учитывать сложность работы, профессиональный и квалификационный уровень работника, профессиональные стандарты, а в их отсутствие — квалификационные характеристики.
Система оплаты труда работодателя будет определяться коллективным договором. Если такого договора нет, его устанавливают локальным нормативным актом работодателя после консультаций и согласования с представителями работников.
Таким образом, правила формирования зарплат должны быть четко определены документально.
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Принцип равной оплаты

Отдельный упор в проекте сделан на недопущении дискриминации в оплате труда. Работодатель должен обеспечивать равную оплату мужчин и женщин за равнозначную или равноценную работу.
Для определения равноценности работы предлагается учитывать профессиональную квалификацию и компетентность работника, его трудовые обязанности, характер задач, уровень и условия труда.

Больше информации о начислениях

Действующее законодательство уже предусматривает обязанность работодателя сообщать работнику об общей сумме зарплаты, составляющих выплатах, отчислениях и сумме к выплате. Проект Трудового кодекса предлагает подробную информацию.
При каждой выплате работнику должны сообщать:
  • общую сумму начисленной зарплаты с расшифровкой по видам;
  • размеры и основания отчислений;
  • сумму к выплате;
  • сумму индексации;
  • суммы налогов и сборов.
Работодатель должен обеспечить полный и достоверный учет выполненной работниками работы и затрат на оплату труда.
В случае нарушения сроков выплаты заработной платы более чем на 30 дней работодатель должен будет известить об этом центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства.

Что придется пересмотреть работодателям

Инспекция по трудам и занятости населения Днепровского городского совета указывает, что в случае принятия Трудового кодекса в предложенной редакции работодателям необходимо будет обратить внимание на систему оплаты труда, положения коллективных договоров, локальные акты об оплате труда и премирования, штатные росписи и должностные оклады.
Также может потребоваться пересмотр правил расчета минимальной зарплаты, критериев дифференциации зарплат, порядка информирования работников о начислениях и процедурах изменения условий оплаты труда.
В то же время, проект сохраняет государственные минимальные гарантии, право работников на своевременную и полную оплату труда, индексацию, а также специальные гарантии за работу в ночное время, сверхурочно, в выходные и праздничные дни.
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Напомним, ранее Finance.ua писал, что Кабинет Министров повторно внес в Верховную Раду проект нового Трудового кодекса Украины. Документ должен заменить действующий Кодекс законов о труде и обновить правила трудовых отношений в соответствии с современными потребностями украинской экономики и европейскими стандартами.
Законопроект уже вносили в Верховную Раду в январе 2026 года. Однако в июле, после смены состава правительства, его отозвали. Теперь Кабинет Министров повторно внес в парламент доработанный проект. В ней учтены отдельные технические рекомендации Международной организации труда. В то же время, концептуальные положения документа не изменились.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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