5 ошибок, из-за которых вам могут отказать в кредите Сегодня 08:05 — Кредит&Депозит Отказ в кредите

Кредитная история может существенно повлиять на решение банка относительно нового займа. Поэтому перед оформлением кредита следует убедиться, что предыдущие обязательства обслуживались должным образом и не создают проблем для получения нового займа.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Что нужно делать заемщику

Чтобы избежать отказа в кредите из-за кредитной истории, следует соблюдать несколько простых правил.

1. Проверьте кредитную историю перед подачей заявки. Это поможет убедиться, что в ней нет проблем, которые могут повлиять на решение кредитора.

2. Не допускайте просрочек. Важно следить за датами платежей в соответствии с графиком погашения кредита. Даже небольшая задержка может негативно сказаться на кредитной истории.

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3. Контролируйте погашение кредитов. После полного погашения займа желательно получить подтверждение от кредитора, а через некоторое время проверить, как закрытый договор отображается в кредитной истории.

4. Не подавайте сразу несколько заявок в разные банки. Такое поведение может быть воспринято как повышенная потребность в денежных средствах и стать причиной отказа в кредитовании.

5. Не допускайте чрезмерной кредитной нагрузки. Если у заемщика уже есть несколько кредитов, даже своевременное их погашение не гарантирует одобрения еще одного займа. Новый кредит может создать чрезмерную финансовую нагрузку и привести к задержкам с платежами.

Поэтому перед оформлением нового займа лучше сначала полностью погасить один из действующих кредитов и только после этого брать новый. Серьезное отношение к обслуживанию кредитов поможет избежать проблем с кредитованием в будущем.