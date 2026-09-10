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5 ошибок, из-за которых вам могут отказать в кредите

Кредит&Депозит
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Отказ в кредите
Отказ в кредите
Кредитная история может существенно повлиять на решение банка относительно нового займа. Поэтому перед оформлением кредита следует убедиться, что предыдущие обязательства обслуживались должным образом и не создают проблем для получения нового займа.
Об этом говорится в статье Finance.ua.

Что нужно делать заемщику

Чтобы избежать отказа в кредите из-за кредитной истории, следует соблюдать несколько простых правил.
1. Проверьте кредитную историю перед подачей заявки. Это поможет убедиться, что в ней нет проблем, которые могут повлиять на решение кредитора.
2. Не допускайте просрочек. Важно следить за датами платежей в соответствии с графиком погашения кредита. Даже небольшая задержка может негативно сказаться на кредитной истории.
3. Контролируйте погашение кредитов. После полного погашения займа желательно получить подтверждение от кредитора, а через некоторое время проверить, как закрытый договор отображается в кредитной истории.
4. Не подавайте сразу несколько заявок в разные банки. Такое поведение может быть воспринято как повышенная потребность в денежных средствах и стать причиной отказа в кредитовании.
5. Не допускайте чрезмерной кредитной нагрузки. Если у заемщика уже есть несколько кредитов, даже своевременное их погашение не гарантирует одобрения еще одного займа. Новый кредит может создать чрезмерную финансовую нагрузку и привести к задержкам с платежами.
Поэтому перед оформлением нового займа лучше сначала полностью погасить один из действующих кредитов и только после этого брать новый. Серьезное отношение к обслуживанию кредитов поможет избежать проблем с кредитованием в будущем.
Что делать, если нашли ошибку в своей кредитной истории — читайте в статье по ссылке.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыКредитная история
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