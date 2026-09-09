«Власна справа 2.0»: гранты для бизнеса выросли до 2,5 млн грн (условия) Сегодня 15:05 — Кредит&Депозит Новые условия для предпринимательства

В Украине стартовала обновленная программа «Власна справа 2.0», которая предусматривает новую систему финансирования, дополнительные надбавки к базовой сумме и отдельные условия для приоритетных отраслей, ветеранов, ВПЛ и бизнеса на прифронтовых территориях.

Программа реализуется Министерством экономики и окружающей среды Украины, Министерством цифровой трансформации Украины и Государственной службой занятости.

Подать заявку по новым правилам через портал «Дія» можно с 9 сентября.

На первом этапе заявки принимаются для реализации через Sense Bank. Через несколько дней такая возможность должна появиться в Ощадбанке, а затем — в ПриватБанке

Директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк отметила, что обновление условий является продолжением программы «Власна справа», которую развивают с июня 2022 года. За четыре года ею воспользовались более 42 тыс. бизнесов, которые открывались или развивались во время полномасштабной войны.

По ее словам, программа сохраняет стабильность, но теперь предусматривает гибкую систему бонусов и фокус на приоритетных отраслях. Это, как отметила Жовтяк, должна помочь компаниям быстрее развиваться и восстанавливать прифронтовые регионы.

Сколько можно получить на начало или масштабирование бизнеса

Обновленная программа дает предпринимателям больше возможностей для выбора срока реализации бизнес-проекта. Его можно установить на 2, 3 или 5 лет.

Сумма гранта состоит из базовой суммы и дополнительных надбавок, начисляемых при выполнении определенных условий.

Предусмотрены два основных уровня финансовой поддержки:

для начала бизнеса — базовая сумма 100 — 300 тыс. грн, максимальная с учетом надбавок — 500 тыс. грн. Создавать новые рабочие места не обязательно. Главное обязательство — в случае одобрения заявки зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо (ООО), а для ветеранов — субъект ветеранского предпринимательства в течение 20 календарных дней;

максимальная с учетом надбавок — 500 тыс. грн. Создавать новые рабочие места не обязательно. Главное обязательство — в случае одобрения заявки зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо (ООО), а для ветеранов — субъект ветеранского предпринимательства в течение 20 календарных дней; для масштабирования бизнеса — базовая сумма 0,5 — 1,5 млн грн, максимальная с учетом надбавок — 2,5 млн грн. Обязательным условием является создание не менее 1 нового рабочего места. Документы на открытие счета и договор должны быть подписаны в течение 10 рабочих дней.

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За что можно получить дополнительные надбавки

Новая система подразумевает возможность увеличить базовую сумму гранта за счет стимулирующих надбавок. Если бизнес одновременно отвечает нескольким критериям, соответствующие проценты прибавляются один к одному.

+5% могут получить предприниматели от 18 до 25 лет включительно.

+20% предусмотрено для:

субъектов ветеранского предпринимательства;

плательщиков НДС;

держателей действующего патента на изобретение и/или полезную модель, непосредственно связанные с реализацией гранта;

ВПЛ с опытом предпринимательской деятельности более 6 месяцев до перемещения или релоцированных предприятий;

бизнесов при создании двух новых рабочих мест.

+30% могут получить:

бизнес на прифронтовых территориях или в городе Славутич Киевской области;

предприятия, направляющие средства на восстановление активов, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.

Самая большая надбавка — +50% — предусмотрена для предприятий, работающих в приоритетных секторах экономики.

Какие отрасли считаются приоритетными

К приоритетным секторам в рамках обновленной программы отнесли:

промышленность, в том числе пищевую;

энергетику, в том числе коммунальную сферу;

транспорт и логистику;

агропромышленный комплекс, включая переработку;

оборонно-промышленный комплекс и кибербезопасность;

высокотехнологичное производство двойного назначения в части приборостроения и смежных производств;

строительство и инфраструктурное восстановление, включая производство строительных материалов;

информационные технологии и цифровые продукты и сервисы;

циркулярную экономику и переработку отходов;

экономику ухода — уход, реабилитацию и социальные услуги;

креативные индустрии с высокой добавленной стоимостью;

дошкольное и внешкольное образование, а также образовательные инициативы, в том числе кружки;

спорт, здоровый образ жизни и локальные развлекательные проекты;

гостиницы, рестораны и организации питания при использовании локальной продукции и реализации мероприятий социальной интеграции.

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На что можно потратить грантовые средства

Обновленный порядок также определяет допустимые направления использования и устанавливает предельную долю расходов.

В частности, деньги можно направить на:

оборудование, производственные активы и транспорт — до 100%;

дизайн упаковки и создание контента — до 50%;

аренду помещений и земельных участков — до 25%;

программное обеспечение — до 25%;

техническая настройка — до 20%;

регистрацию торговых марок и патентование — до 20%;

маркетинг и развитие бренда — до 10%;

аренду оборудования — до 10%;

разработку сайтов и автоматизацию процессов — до 10%.

Какие обязательства у грантополучателя

Грант предоставляется в качестве безвозвратной помощи, однако получатель должен выполнить установленные условия.

Общая сумма уплаченных налогов, сборов и ЕСВ за предпринимателя и его работников в течение срока реализации проекта должна быть не меньше суммы полученного гранта.

Если условиями гранта предусмотрено создание рабочих мест, трудоустройство должно быть обеспечено в течение трех месяцев после получения финансирования. Работники должны быть трудоустроены на срок от 18 до 54 месяцев в зависимости от продолжительности проекта.

Для гранта на масштабирование создание не менее одного рабочего места — обязательно.

Отдельно предусмотрели условие на случай уничтожения приобретенного за грантовые средства имущества из-за вооруженной агрессии рф. В таком случае сумма гранта не подлежит возврату государству, а грантополучатель получает право повторно подать заявку на получение гранта.