«Власна справа 2.0»: гранты для бизнеса выросли до 2,5 млн грн (условия)
Сколько можно получить на начало или масштабирование бизнеса
- для начала бизнеса — базовая сумма 100 — 300 тыс. грн, максимальная с учетом надбавок — 500 тыс. грн. Создавать новые рабочие места не обязательно. Главное обязательство — в случае одобрения заявки зарегистрировать ФЛП или юридическое лицо (ООО), а для ветеранов — субъект ветеранского предпринимательства в течение 20 календарных дней;
- для масштабирования бизнеса — базовая сумма 0,5 — 1,5 млн грн, максимальная с учетом надбавок — 2,5 млн грн. Обязательным условием является создание не менее 1 нового рабочего места. Документы на открытие счета и договор должны быть подписаны в течение 10 рабочих дней.
За что можно получить дополнительные надбавки
- субъектов ветеранского предпринимательства;
- плательщиков НДС;
- держателей действующего патента на изобретение и/или полезную модель, непосредственно связанные с реализацией гранта;
- ВПЛ с опытом предпринимательской деятельности более 6 месяцев до перемещения или релоцированных предприятий;
- бизнесов при создании двух новых рабочих мест.
- бизнес на прифронтовых территориях или в городе Славутич Киевской области;
- предприятия, направляющие средства на восстановление активов, уничтоженных или поврежденных в результате вооруженной агрессии рф.
Какие отрасли считаются приоритетными
- промышленность, в том числе пищевую;
- энергетику, в том числе коммунальную сферу;
- транспорт и логистику;
- агропромышленный комплекс, включая переработку;
- оборонно-промышленный комплекс и кибербезопасность;
- высокотехнологичное производство двойного назначения в части приборостроения и смежных производств;
- строительство и инфраструктурное восстановление, включая производство строительных материалов;
- информационные технологии и цифровые продукты и сервисы;
- циркулярную экономику и переработку отходов;
- экономику ухода — уход, реабилитацию и социальные услуги;
- креативные индустрии с высокой добавленной стоимостью;
- дошкольное и внешкольное образование, а также образовательные инициативы, в том числе кружки;
- спорт, здоровый образ жизни и локальные развлекательные проекты;
- гостиницы, рестораны и организации питания при использовании локальной продукции и реализации мероприятий социальной интеграции.
На что можно потратить грантовые средства
- оборудование, производственные активы и транспорт — до 100%;
- дизайн упаковки и создание контента — до 50%;
- аренду помещений и земельных участков — до 25%;
- программное обеспечение — до 25%;
- техническая настройка — до 20%;
- регистрацию торговых марок и патентование — до 20%;
- маркетинг и развитие бренда — до 10%;
- аренду оборудования — до 10%;
- разработку сайтов и автоматизацию процессов — до 10%.
Какие обязательства у грантополучателя
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