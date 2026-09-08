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Ощадбанк выдал 10 млн евро кредита на три солнечные электростанции

Кредит&Депозит
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Ощадбанк выдал 10 млн евро кредита на три солнечные электростанции
Ощадбанк выдал 10 млн евро кредита на три солнечные электростанции
Ощадбанк выделил €10,34 млн компании «Эко-Фотуре «Каменка» на строительство трех солнечных станций и мощного накопителя энергии в Хмельницкой области.
Об этом говорится в пресс-релизе госбанка, пишет Дело.
Общая мощность трех СЭС составит 18,322 МВт. Также в рамках проекта будет установлена ​​система накопления энергии мощностью 50 МВт. После ввода комплекса в эксплуатацию ожидается производство до 22,6 тыс. МВт·ч электроэнергии в год.
По словам члена правления Ощадбанка, ответственной за ММСБ, Натальи Бутковой-Витвицкой, малый и средний бизнес все чаще инвестирует не только в резервное энергоснабжение, но и в новые генерирующие мощности.
«С начала года Ощадбанк профинансировал строительство солнечных электростанций общей мощностью 42,6 МВт почти на 850 млн грн», — отметила она.
Строительством будет заниматься ООО «Солар Стальконструкция» — украинская вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на проектировании, строительстве и управлении проектами солнечной энергетики и систем хранения энергии. Компания работает на рынке с 2012 года, имеет опыт реализации более 5 ГВт проектов и ведет свою деятельность в 20 странах мира.
ООО «Эко-Фотуре «Каменка» — это украинская компания в сфере возобновляемой энергетики, специализирующаяся на производстве электроэнергии и реализующая масштабные проекты по строительству солнечных электростанций (СЭС).
По материалам:
Finance.ua
Ощадбанк
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