ФГВФЛ прекращает выплаты вкладчикам «Банка Сич» Сегодня 12:21 — Кредит&Депозит

Отделение "Банка Січ"

Вкладчикам «Банк Сич» напомнили о необходимости получить гарантированное возмещение. Фонд гарантирования вкладов готовится завершить выплаты, после чего получить гарантированную сумму будет невозможно.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц по результатам ликвидационной процедуры АО «Банк Сич» составил ликвидационный баланс и отчет по выполнению ликвидационной процедуры по состоянию на 1 сентября 2026 года.

В этой связи Фонд готовится утвердить ликвидационный баланс банка и завершить выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.

Сколько времени осталось для получения денег

После обнародования соответствующего объявления выплаты гарантированной суммы вкладчикам «Банк Сич» будут производиться еще 30 дней.

По истечении этого срока ликвидационный баланс банка утвердят, а выплаты гарантированного возмещения вкладчикам прекратят.

Поэтому вкладчикам, еще не получившим свои средства, Фонд рекомендует обратиться к банкам-агентам Фонда для получения гарантированной суммы.

Что делать наследникам вкладчиков

Для наследников действует отдельный срок. Им следует направить в Фонд письменное обращение на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство в течение 20 дней после обнародования объявления.

Заявления будут рассматриваться в день утверждения ликвидационного баланса банка. О результатах рассмотрения Фонд в письменном виде уведомит заявителя.

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Важно: если обращение поступит по истечении 20-дневного срока, суммы возмещения по таким заявлениям Фонд не будет выплачиваться.

Дополнительную информацию можно получить:

по телефону «горячей линии» Фонда: 0 800 105 800;

по номеру +38 (044) 333 36 55;

по телефону информационно-консультационного центра: +38(044) 333 35 85;

по электронной почте: fgvfo@fg.gov.ua.

Неплатежеспособность банка

В августе 2022 г. члены правления Национального банка Украины отнесли АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных. Банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств. Позже, в октябре того же года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал «Банк Сич».

Раньше мы рассказывали , что будет с депозитом, если банк обанкротится. Деньги вкладчиков защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Это экономически самостоятельное учреждение, возмещающее средства в случае признания банка неплатежеспособным.

Во время военного положения Фонд компенсирует 100% суммы вклада вместе с начисленными процентами.

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