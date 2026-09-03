ФГВФЛ прекращает выплаты вкладчикам «Банка Сич»

Вкладчикам «Банк Сич» напомнили о необходимости получить гарантированное возмещение. Фонд гарантирования вкладов готовится завершить выплаты, после чего получить гарантированную сумму будет невозможно.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц по результатам ликвидационной процедуры АО «Банк Сич» составил ликвидационный баланс и отчет по выполнению ликвидационной процедуры по состоянию на 1 сентября 2026 года.
В этой связи Фонд готовится утвердить ликвидационный баланс банка и завершить выплаты гарантированного возмещения его вкладчикам.
Сколько времени осталось для получения денег
После обнародования соответствующего объявления выплаты гарантированной суммы вкладчикам «Банк Сич» будут производиться еще 30 дней.
По истечении этого срока ликвидационный баланс банка утвердят, а выплаты гарантированного возмещения вкладчикам прекратят.
Поэтому вкладчикам, еще не получившим свои средства, Фонд рекомендует обратиться к банкам-агентам Фонда для получения гарантированной суммы.
Что делать наследникам вкладчиков
Для наследников действует отдельный срок. Им следует направить в Фонд письменное обращение на получение возмещения на основании свидетельства о праве на наследство в течение 20 дней после обнародования объявления.
Заявления будут рассматриваться в день утверждения ликвидационного баланса банка. О результатах рассмотрения Фонд в письменном виде уведомит заявителя.
В августе 2022 г. члены правления Национального банка Украины отнесли АО «Банк Сич» к категории неплатежеспособных. Банк не выполнил своевременно свои обязательства перед регулятором по кредитам рефинансирования из-за нехватки средств. Позже, в октябре того же года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал «Банк Сич».
Раньше мы рассказывали, что будет с депозитом, если банк обанкротится. Деньги вкладчиков защищает Фонд гарантирования вкладов физических лиц. Это экономически самостоятельное учреждение, возмещающее средства в случае признания банка неплатежеспособным.
Во время военного положения Фонд компенсирует 100% суммы вклада вместе с начисленными процентами.