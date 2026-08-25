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За неделю бизнес привлек 2,64 млрд грн кредитов по программе «5−7−9%»

Кредит&Депозит
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За неделю бизнес привлек 2,64 млрд грн кредитов по программе «5−7−9%»
За неделю бизнес привлек 2,64 млрд грн кредитов по программе «5−7−9%»
За прошедшую неделю предприниматели оформили 772 новых кредита на 2,64 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», которая является частью политики развития производителей «Сделано в Украине».
Наибольший прирост по сумме выданных кредитов пришелся на бизнес в зонах высокого военного риска.
Об этом сообщает www.kmu.gov.ua.
За прошедшую неделю предприниматели оформили 772 новых кредита на 2,64 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5−7-9%», составляющей политики развития производителей «Сделано в Украине».
Наибольший прирост по сумме выданных кредитов пришелся на бизнес в зонах высокого военного риска — плюс 976 млн. грн. за неделю. Это 37% всех новых кредитных средств, выданных по программе за этот период.
В целом с начала 2026 года в рамках программы бизнес привлек 25,1 тыс. кредитов на 112,5 млрд. грн. Наибольшие объемы кредитования:
  • бизнес в зонах высокого военного риска — 38,5 млрд грн;
  • перерабатывающие предприятия — 30 млрд грн;
  • инвестиционные проекты — 17,8 млрд грн.
Также в 2026 году бизнес оформил 866 энергокредитов под 0% на 1,29 млрд. грн. Такие кредиты до 10 млн. грн. сроком до 3 лет введены Правительством в начале года для приобретения когенерационных установок, генераторов и другого энергооборудования. В то же время Правительство увеличило максимальный размер инвестиционного кредита на энергетические нужды до 250 млн грн для постройки новой генерации к зиме.
Кроме того, с 1 июля начала работать в рамках 5−7-9% отдельная программа по восстановлению разрушенного или поврежденного имущества. Ставка по таким кредитам составляет 0,1% за первые два года, максимальная сумма — до 150 млн грн. В дальнейшем она составит 5%, 7% или 9% в зависимости от сегмента бизнеса и создания новых рабочих мест.
С начала действия программы в феврале 2020 г. бизнес привлек 160,1 тыс. кредитов на 574,6 млрд грн. Из них в период военного положения — 125,3 тыс. кредитов на 485 млрд грн.
Наибольшие объемы кредитования задействованы предприятиями в аграрном секторе, оптовой и розничной торговле, перерабатывающей промышленности.
В программе участвуют 48 уполномоченных банков.
По материалам:
Finance.ua
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