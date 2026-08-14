Банкам могут разрешить списывать 100% кредитов военных — детали законопроекта Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

Военнослужащим выдали потребительские кредиты на сумму свыше 13,6 млрд грн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 15458, который предусматривает возможность для банков самостоятельно списывать до 100% задолженности по кредитам отдельных категорий военнослужащих и их семей. Речь идет, в частности, о погибших, пропавших без вести защитниках, находятся в плену или получили инвалидность в результате войны.

Об этом сообщает Национальная ассоциация банков Украины.

Документ также предусматривает защиту должников на этапе принудительного взыскания. В частности, исполнительное производство должно завершаться в случае урегулирования или прощения задолженности в соответствии с предложенным механизмом, даже если взыскание осуществляется на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Кому смогут списывать кредиты

Законопроект сохраняет предложенную НАБУ концепцию урегулирования проблемной задолженности лиц, непосредственно принимающих участие в защите государства, и их семей. Документ предлагает комплексный правовой механизм для аннулирования долга, в частности урегулирует вопрос освобождения суммы прощенного долга от налогообложения.

В то же время авторы законопроекта предлагают разрешить родственникам или представителям гражданских лиц, лишенных личной свободы или пропавших без вести в результате войны, обращаться к кредитору с ходатайством о прощении или аннулировании долга.

НАБУ называет действующие механизмы недостаточными

Глава Комитета НАБУ по вопросам правового обеспечения деятельности банков и защиты прав кредиторов Елена Полянчук отметила, что полномасштабная война создала значительные вызовы для социальной защиты военнослужащих и их семей.

По ее словам, особенно актуально урегулирование задолженности по договорам потребительского кредитования для наиболее уязвимых категорий граждан. Среди них — семьи погибших защитников, лица, признанные пропавшими без вести при особых обстоятельствах, пленные и ветераны, получившие инвалидность в результате войны.

Действующее законодательство предусматривает лишь частичные меры, в том числе остановку начисления процентов или временный мораторий. По мнению НАБУ, это не решает проблему задолженности, по сути.

В результате долговые обязательства могут переходить к наследникам и членам семей, которые потеряли кормильца или ухаживают за лицами с инвалидностью.

Сколько кредитов выдали военным

По данным НАБУ, с начала полномасштабного вторжения украинские банки выдали военнослужащим и членам их семей потребительских кредитов на приобретение жилья, транспортных средств и другие нужды на сумму более 13,6 млрд грн.

В то же время банки самостоятельно списали более 11 млн грн задолженности по кредитам военнослужащих, погибших или пропавших без вести, находятся в плену или получили в результате войны инвалидность, что привело к потере трудоспособности.

В НАБУ отмечают, что действующее налоговое законодательство не создает достаточных стимулов для банков и других кредиторов, добровольно аннулировать такие долги. Процедура списания может сопровождаться налоговой перегрузкой как на кредитора, так и на заемщика.

Прощенный кредит предлагают освободить от НДФЛ

Полянчук отметила, что принятие законопроекта должно уменьшить финансовую нагрузку на семьи защитников Украины.

По ее словам, документ предлагает внесудебный путь решения проблемы «безнадежной задолженности» определенной категории лиц.

«Он одновременно предоставляет кредитору, в частности банкам, право списать долг без налоговых потерь, а защищенной категории лиц — возможность избавиться от долга без уплаты налога с этого дохода и прекратить принудительное исполнение решений через исполнителя. Сумма прощенного долга (включая тело кредита, проценты и комиссии) не включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход физического лица. Это означает, что военнослужащему, получившему инвалидность, или семье погибшего, пропавшего без вести или пленного не нужно будет уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы списанного кредита», — пояснила Полянчук.

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