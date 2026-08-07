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Правительство готовит пакет поддержки аграриев из-за блокирования экспорта

Кредит&Депозит
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Кабинет Министров Украины принял решение об экстренном пакете поддержки украинских аграриев на фоне российского террора в Черном море и блокирования экспортных маршрутов.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Аграриям расширят доступ к льготным кредитам

«Вносим изменения в программу 5−7-9%, чтобы аграрии могли привлекать льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Государство будет компенсировать разницу в процентных ставках. Общий размер кредитных возможностей по этой программе — до 80 млрд грн», — отметил глава правительства.
По словам премьер-министра, это поможет аграриям закупить все необходимое для проведения полевых работ, сохранить производство и обеспечить стабильный экспорт украинской продукции.
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Параллельно идет работа с Европейской Комиссией по привлечению дополнительной поддержки для расширения программы льготного кредитования.
Премьер-министр также сообщил, что в ближайшее время правительство представит дополнительные практические решения по поддержке аграриев.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украина столкнулась с новыми трудностями в экспорте зерна через Черное море из-за усиления российских атак на порты и коммерческие суда. Часть судовладельцев избегает мер в район Одессы, а трейдеры рассматривают перенаправление части поставок через Дунай.
По материалам:
Finance.ua
КредитыАграрииАграрная политикаПремьер
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