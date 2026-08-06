0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Общий объем ипотечных кредитов в банковской системе составил 50 млрд грн

Кредит&Депозит
1
Ипотечный рынок Украины
Ипотечный рынок Украины
Общий объем ипотечных кредитов в банковской системе по состоянию на 1 июня 2026 достиг 50 млрд грн. Это около 4% всех выданных кредитов.
Об этом сообщила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева во время аналитической панели «Аналитика рынка строительства и недвижимости I полугодия 2026 года», передает «Интерфакс-Украина».
«Рынок недвижимости постепенно адаптируется к военным условиям, однако спрос остается очень чувствительным к обстрелам, перебоям с электроэнергией и росту стоимости строительства. При этом доля ипотеки в общем количестве сделок купли-продажи жилья до сих пор составляет лишь около 3%», — отметила Дмитриева.

Ипотечные портфели банков

По состоянию на 1 июня 2026 года общий объем ипотечных кредитов в банковской системе достиг 50 млрд грн, или около 4% всех выданных кредитов.
За последний год ипотечные портфели банков выросли на 35%, тогда как общий кредитный портфель увеличился примерно на 10%.
Читайте также
В настоящее время ипотечные ссуды имеют около 42 тыс. украинских семей. Это всего 0,4% общего количества домохозяйств. Доля проблемных кредитов в сегменте достигает 12%, преимущественно из-за старых валютных займов.
В то же время, количество новых ипотечных кредитов до сих пор не вернулось до довоенного уровня. В 2025 году банки выдали около 77% количества кредитов, предоставленных в 2021 году.
Место для вашей рекламы

«єОселя»

«Ипотечные портфели действительно растут значительно быстрее кредитного рынка в целом. Однако главной движущей силой этого роста остается „єОселя“. Без государственной поддержки масштабы ипотечного кредитования были бы существенно меньше», — подчеркнула Дмитриева.
В среднем ежемесячно банки выдают около 207 кредитов под залог имущественных прав на квартиры в строящихся домах и еще около 238 кредитов на приобретение уже готового жилья у застройщиков.
Читайте также
Благодаря этим двум направлениям ипотечного кредитования строительные компании ежемесячно получают около 884 млн грн, или примерно $20 млн.
С начала внедрения программы «єОселя» было выдано около 28 тыс. кредитов на общую сумму 49 млрд грн. В настоящее время на программу приходится 93% всех новых ипотечных кредитов в Украине.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал, что банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,5 млрд грн. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,15% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
КредитыИпотека
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems