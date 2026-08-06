Общий объем ипотечных кредитов в банковской системе составил 50 млрд грн Сегодня 09:32 — Кредит&Депозит

Ипотечный рынок Украины

Общий объем ипотечных кредитов в банковской системе по состоянию на 1 июня 2026 достиг 50 млрд грн. Это около 4% всех выданных кредитов.

Об этом сообщила первый заместитель председателя правления Глобус Банка Елена Дмитриева во время аналитической панели «Аналитика рынка строительства и недвижимости I полугодия 2026 года», передает «Интерфакс-Украина».

«Рынок недвижимости постепенно адаптируется к военным условиям, однако спрос остается очень чувствительным к обстрелам, перебоям с электроэнергией и росту стоимости строительства. При этом доля ипотеки в общем количестве сделок купли-продажи жилья до сих пор составляет лишь около 3%», — отметила Дмитриева.

Ипотечные портфели банков

По состоянию на 1 июня 2026 года общий объем ипотечных кредитов в банковской системе достиг 50 млрд грн, или около 4% всех выданных кредитов.

За последний год ипотечные портфели банков выросли на 35%, тогда как общий кредитный портфель увеличился примерно на 10%.

В настоящее время ипотечные ссуды имеют около 42 тыс. украинских семей. Это всего 0,4% общего количества домохозяйств. Доля проблемных кредитов в сегменте достигает 12%, преимущественно из-за старых валютных займов.

В то же время, количество новых ипотечных кредитов до сих пор не вернулось до довоенного уровня. В 2025 году банки выдали около 77% количества кредитов, предоставленных в 2021 году.

«єОселя»

«Ипотечные портфели действительно растут значительно быстрее кредитного рынка в целом. Однако главной движущей силой этого роста остается „єОселя“. Без государственной поддержки масштабы ипотечного кредитования были бы существенно меньше», — подчеркнула Дмитриева.

В среднем ежемесячно банки выдают около 207 кредитов под залог имущественных прав на квартиры в строящихся домах и еще около 238 кредитов на приобретение уже готового жилья у застройщиков.

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Благодаря этим двум направлениям ипотечного кредитования строительные компании ежемесячно получают около 884 млн грн, или примерно $20 млн.

С начала внедрения программы «єОселя» было выдано около 28 тыс. кредитов на общую сумму 49 млрд грн. В настоящее время на программу приходится 93% всех новых ипотечных кредитов в Украине.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал , что банки Украины в мае выдали 776 ипотечных кредитов на общую сумму свыше 1,5 млрд грн. Средневзвешенная эффективная ставка составила 8,15% годовых на первичном рынке и 9,4% на вторичном рынке.

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