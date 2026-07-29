Спрос на ипотеку и кредиты растет: что прогнозируют банки на третий квартал 2026 Сегодня 12:03 — Кредит&Депозит

Банки ожидают роста кредитных портфелей

Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В то же время их ожидания насчет темпов кредитования стали самыми сдержанными со II квартала 2023 года.

Об этом свидетельствуют результаты Опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины.

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Спрос на кредиты

Во ІІ квартале банки зафиксировали рост спроса бизнеса на все виды кредитов. Больше всего возрос спрос на долгосрочные займы и кредиты для малых и средних предприятий (МСП). Основными факторами стали потребность предприятий в капитальных инвестициях и пополнение оборотного капитала. В то же время, отдельные учреждения отметили, что спрос частично сдерживала реструктуризация долга крупными компаниями.

В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на корпоративные кредиты, прежде всего долгосрочные.

В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на корпоративные кредиты., bank.gov.ua

Спрос населения тоже возрос. Банки сообщили об увеличении спроса как на потребительские кредиты, так и на ипотеку, хотя темпы роста ипотечного кредитования несколько замедлились.

В июле-сентябре финансовые учреждения прогнозируют дальнейший рост спроса на кредиты домохозяйств, прежде всего, ипотечные.

Банки смягчают условия кредитования

Во ІІ квартале кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились. В то же время, для кредитования МСП отдельные банки несколько смягчили требования из-за конкуренции между банками и улучшения ситуации в отдельных отраслях экономики.

В третьем квартале банки планируют смягчить стандарты именно для кредитов малому и среднему бизнесу.

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Для населения финансовые учреждения ослабили требования как по ипотечным, так и по потребительским кредитам. Основной причиной банки называют конкуренцию между финансовыми учреждениями.

Кроме того, во ІІ квартале вырос уровень одобрения заявок на кредиты для домохозяйств. Банки также сообщили о снижении процентных ставок по ипотеке и потребительским займам, а также об увеличении максимальных сумм и сроков кредитования.

Банки ожидают роста депозитов

По результатам опроса, банки прогнозируют увеличение объемов депозитов как бизнеса, так и населения в течение следующих 12 месяцев. При этом баланс ответов относительно ожидаемого роста депозитов корпоративного сектора стал самым высоким с начала полномасштабного вторжения.

Банки прогнозируют увеличение объемов депозитов как бизнеса, так и населения, bank.gov.ua

Банки ожидают незначительного улучшения качества корпоративного кредитного портфеля. В то же время они уже четвертый квартал прогнозируют ухудшение качества кредитов домохозяйств.

По оценкам финансовых учреждений, долговая нагрузка предприятий остается средней, а домохозяйств низкой.

Долговая нагрузка предприятий остается средней, а домохозяйств низкой., bank.gov.ua

Во II квартале банки также сообщили о росте кредитного, валютного рисков и риске ликвидности. В третьем квартале они ожидают дальнейшего усиления кредитного и валютного рисков.

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