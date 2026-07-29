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Спрос на ипотеку и кредиты растет: что прогнозируют банки на третий квартал 2026

Кредит&Депозит
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Банки ожидают роста кредитных портфелей
Банки ожидают роста кредитных портфелей
Украинские банки ожидают дальнейшего роста кредитных портфелей бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. В то же время их ожидания насчет темпов кредитования стали самыми сдержанными со II квартала 2023 года.
Об этом свидетельствуют результаты Опроса об условиях банковского кредитования, проведенного Национальным банком Украины.

Спрос на кредиты

Во ІІ квартале банки зафиксировали рост спроса бизнеса на все виды кредитов. Больше всего возрос спрос на долгосрочные займы и кредиты для малых и средних предприятий (МСП). Основными факторами стали потребность предприятий в капитальных инвестициях и пополнение оборотного капитала. В то же время, отдельные учреждения отметили, что спрос частично сдерживала реструктуризация долга крупными компаниями.
В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на корпоративные кредиты, прежде всего долгосрочные.
В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на корпоративные кредиты.
В ІІІ квартале банки ожидают дальнейшего роста спроса на корпоративные кредиты., bank.gov.ua
Спрос населения тоже возрос. Банки сообщили об увеличении спроса как на потребительские кредиты, так и на ипотеку, хотя темпы роста ипотечного кредитования несколько замедлились.
В июле-сентябре финансовые учреждения прогнозируют дальнейший рост спроса на кредиты домохозяйств, прежде всего, ипотечные.
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Банки смягчают условия кредитования

Во ІІ квартале кредитные стандарты для корпоративного сектора в целом не изменились. В то же время, для кредитования МСП отдельные банки несколько смягчили требования из-за конкуренции между банками и улучшения ситуации в отдельных отраслях экономики.
В третьем квартале банки планируют смягчить стандарты именно для кредитов малому и среднему бизнесу.
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Для населения финансовые учреждения ослабили требования как по ипотечным, так и по потребительским кредитам. Основной причиной банки называют конкуренцию между финансовыми учреждениями.
Кроме того, во ІІ квартале вырос уровень одобрения заявок на кредиты для домохозяйств. Банки также сообщили о снижении процентных ставок по ипотеке и потребительским займам, а также об увеличении максимальных сумм и сроков кредитования.

Банки ожидают роста депозитов

По результатам опроса, банки прогнозируют увеличение объемов депозитов как бизнеса, так и населения в течение следующих 12 месяцев. При этом баланс ответов относительно ожидаемого роста депозитов корпоративного сектора стал самым высоким с начала полномасштабного вторжения.
Банки прогнозируют увеличение объемов депозитов как бизнеса, так и населения
Банки прогнозируют увеличение объемов депозитов как бизнеса, так и населения, bank.gov.ua
Банки ожидают незначительного улучшения качества корпоративного кредитного портфеля. В то же время они уже четвертый квартал прогнозируют ухудшение качества кредитов домохозяйств.
По оценкам финансовых учреждений, долговая нагрузка предприятий остается средней, а домохозяйств низкой.
Долговая нагрузка предприятий остается средней, а домохозяйств низкой.
Долговая нагрузка предприятий остается средней, а домохозяйств низкой., bank.gov.ua
Во II квартале банки также сообщили о росте кредитного, валютного рисков и риске ликвидности. В третьем квартале они ожидают дальнейшего усиления кредитного и валютного рисков.
По материалам:
Finance.ua
КредитыИпотекаБанки Украины
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