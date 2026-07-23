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Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)

Кредит&Депозит
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Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
По состоянию на 1 июля 2026 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках Украины составила 1 749,2 млрд грн, что на 48,6 млрд грн больше аналогичного показателя прошлого месяца.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Если сравнивать с суммой вкладов на 1 января 2026-го, то за полгода общая сумма вкладов выросла на 131,5 млрд. грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 июля 2026 года:
  • вклады в национальной валюте — 1156,9 млрд грн (+39,5 млрд грн за июнь 2026 года);
  • вклады в иностранной валюте — 592,4 млрд грн (+9,2 млрд грн за июнь 2026 года).
Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 июля 2026 года составила 3,2%, а в структуре суммы вкладов выросла до 11,7%. Сумма их вкладов составила 204,1 млрд. грн. Отметим, что вклады физических лиц-предпринимателей подпадают под гарантии Фонда гарантирования вкладов физических лиц.
На 1 июля 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
Что касается размера вклада, то больше всего вкладов держат от 10 до 200 тыс. гривен. А вот вклады более 5 млн гривен держат всего 0,03 процента украинцев.
Более 33% вкладов украинцы держат в валюте (инфографика)
Ранее писали, что с начала 2026 года объем сбережений украинцев в банках вырос на 133 млрд. грн., или на 8,2%. По состоянию на 1 июля портфель вкладов населения превысил 1,75 трлн. грн., что стало историческим максимумом. За первое полугодие 2026 г. объем депозитов населения увеличился на 133 млрд грн, или на 8,2%.
Ранее Finance.ua со ссылкой на данные НБУ писал, что сохранение учетной ставки на уровне 15% в июне поддержало высокий спрос населения на гривневые срочные депозиты и облигации внутреннего государственного займа.
В то же время банки заработали более 45 млрд. гривен с начала года. Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд. гривен с начала года. Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд гривен, а расходы — 224,585 млрд гривен.
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Кстати, когда экономическая неопределенность остается частью ежедневной реальности, украинцы традиционно обращают внимание на банковские депозиты как один из самых простых и понятных инструментов сохранения денег. Дополнительный фактор доверия — во время действия военного положения государство гарантирует 100% возврат вкладов физических лиц независимо от суммы.
В этой подборке мы собрали пять актуальных депозитных предложений весны 2026 года, которые отличаются конкурентными ставками и прозрачными условиями.

ТОП-5 выгодных депозитов весны 2026 года по версии finance.ua

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Депозиты
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