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Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года

Кредит&Депозит
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Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года
Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года
Банки заработали 10,23 млрд гривен в мае и 45 млрд гривен с начала года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд. гривен с начала года.
Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд. гривен, а расходы — 224,585 млрд. гривен.
Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года
Процентные доходы банков составили 196,4 млрд. гривен, комиссионные доходы — 54,9 млрд. гривен.
Процентные расходы составили 68 млрд. гривен, комиссионные расходы — 28,7 млрд. гривен.
Ранее мы писали, что по данным свежего Отчета НБУ о финансовой стабильности, бизнес сохраняет высокий спрос на займы, несмотря на замедление экономики и высокие военные риски.
Как пишет НБУ, банки готовы этот спрос удовлетворять, так что годовые темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля превышают 30% уже около года, а в целом длится самый длительный за более пятнадцать лет период кредитного роста.
По материалам:
Українські Новини
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