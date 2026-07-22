Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года Сегодня 10:00 — Кредит&Депозит

Банки заработали более 45 млрд гривен с начала года

Банки заработали 10,23 млрд гривен в мае и 45 млрд гривен с начала года.

Об этом свидетельствуют данные НБУ

Для сравнения, в мае прошлого года прибыль банковской системы составила 12,5 млрд. гривен и 65,5 млрд. гривен с начала года.

Доходы банков с начала текущего года составили 269,585 млрд. гривен, а расходы — 224,585 млрд. гривен.

Процентные доходы банков составили 196,4 млрд. гривен, комиссионные доходы — 54,9 млрд. гривен.

Процентные расходы составили 68 млрд. гривен, комиссионные расходы — 28,7 млрд. гривен.

Ранее мы писали, что по данным свежего Отчета НБУ о финансовой стабильности, бизнес сохраняет высокий спрос на займы, несмотря на замедление экономики и высокие военные риски.

Как Как пишет НБУ, банки готовы этот спрос удовлетворять, так что годовые темпы прироста чистого гривневого кредитного портфеля превышают 30% уже около года, а в целом длится самый длительный за более пятнадцать лет период кредитного роста.

Українські Новини По материалам:

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