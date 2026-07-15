ПАРТНЕРСКАЯ
Удобство, ставка и прозрачные условия: в Идея Банка рассказали, как украинцы выбирают потребительские кредиты
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