Кредит погашен, а долг растет: почему банк продолжает начисление выплат Сегодня 09:50 — Кредит&Депозит

Почему банк начисляет выплаты, когда долг за кредит погашен

Ситуация, когда заемщик уверен, что полностью рассчитался с банком, а через некоторое время получает уведомление о задолженности, к сожалению, не редкость. Особенно часто такие проблемы возникают с кредитными картами, потребительскими кредитами и кредитными лимитами на текущих счетах.

В некоторых случаях долг составляет всего несколько гривен, но из-за начисленных процентов и штрафов за несколько месяцев или лет он может возрасти до ощутимой суммы. Разберемся, почему так происходит, каковы права клиента и как избежать подобных неприятностей.

Не хватило нескольких копеек или гривен

Самая распространенная ситуация — клиент вносит сумму, которую видит в мобильном приложении или сообщении банка, но между датой расчета и фактическим зачислением денег успевают начислиться дополнительные проценты.

К примеру, задолженность составляет 25 тыс. грн. Клиент получает информацию о сумме до погашения и уплачивает ее на следующий день. За это время банк доначисляет несколько гривен процентов. Формально кредит не закрыт, а остаток продолжает учитываться как долг.

Через несколько месяцев такой остаток может превратиться в сотни или даже тысячи гривен из-за штрафных санкций.

Кредитный счет не был закрыт

Многие клиенты ошибочно полагают, что погашение кредита автоматически означает его закрытие.

На самом деле, в некоторых банках после полного погашения нужно отдельно подать заявление на закрытие кредитного счета или кредитной карты. Если это не сделать, счет может оставаться активным. Особенно это касается старых кредитных карт , открытых много лет назад.

Существует абонплата за обслуживание карты

Хотя у большинства банков абонплата за пользование картой отсутствует, у некоторых она еще осталась. В этом случае после завершения использования кредитного лимита продолжает начисляться плата за обслуживание карты или счета. Кроме того, некоторые банки за некоторый промежуток времени начинают начислять плату за неактивность.

Клиент может не пользоваться картой годами, но банк будет продолжать списывать комиссию. Если денег на счете нет, появляется технический овердрафт либо просроченная задолженность.

Ошибка при переводе денег

Иногда последний платеж поступает с задержкой или уменьшается через комиссию платежной системы.

К примеру, клиент переводит 10 тыс. грн через сторонний сервис, который содержит комиссию 20 грн. В банк поступает 9980 грн, и кредит остается непогашенным.

Техническая или операционная ошибка

Хотя это случается редко, но полностью исключать возможность возникновения технических ошибок нельзя.

Причиной могут быть следующие:

ошибки при миграции данных между банковскими системами;

некорректное отображение платежей;

двойное начисление комиссий;

человеческий фактор при обработке операций.

Часто клиенты банков считают, что по истечении срока действия карты все обязательства автоматически прекращаются.

На самом деле карта и кредитный счет — это разные вещи. Даже если пластик больше не работает, счет может оставаться открытым.

В практике крупных украинских банков, в частности, ПриватБанк , Ощадбанк, ПУМБ и других учреждений, клиенты неоднократно попадали в ситуацию, когда им через незакрытый счет продолжали начисляться комиссии или плата за обслуживание.

Долг в несколько копеек

Банковские юристы рассказывают о случаях, когда задолженность возникала из-за остатка в 1−10 копеек после окончательного платежа.

За несколько лет сумма увеличивалась в десятки или сотни раз из-за штрафов и процентов.

Такие споры часто доходили до суда.

Кредит погашен, но информация осталась в кредитной истории

Иногда банк закрывает кредит, но с опозданием передает информацию в Бюро кредитных историй.

В результате человек видит в кредитном отчете активный кредит или просрочку, хотя фактически все обязательства выполнены.

В таком случае приходится отдельно обращаться в банк с требованием исправить информацию.

Что делать, если банк требует уплатить уже погашенный кредит? Следует выполнить несколько обязательных действий, которые обезопасят от дальнейших проблем.

Шаг 1. Получить справку о полном погашении

После последнего платежа следует всегда получать документальное подтверждение. Это может быть:

справка об отсутствии задолженности;

справка о полном исполнении обязательств;

уведомление о закрытии кредита;

выписка с нулевым остатком долга.

Такой документ может стать главным доказательством спора с банком.

Шаг 2. Заказать подробную выписку

Если банк заявляет о наличии долга, требуется полная выписка по кредитному счету.

В документе должны быть отображены:

все платежи со времени выдачи кредита;

начисленные проценты с обязательным указанием, за какой промежуток времени они начислены (чтобы можно было проверить);

комиссии банка;

штрафы (если они были);

остаток задолженности.

Часто именно выписка позволяет выявить причину возникновения проблемы.

Шаг 3. Предоставить письменную претензию

Не стоит ограничиваться обращением в контакт-центр. Нужно подать письменное заявление в банк с требованием провести проверку и предоставить официальное объяснение. Банк обязан рассмотреть обращение и ответить в установленные законодательством сроки.

Шаг 4. Проверить кредитную историю

Если кредит был погашен давно, следует проверить информацию в бюро кредитных историй.

Если окажется, что банк передает некорректные данные, клиент вправе потребовать их устранения.

Шаг 5. Обратиться в НБУ

Если ответ банка не решает проблему или клиент считает ее необоснованной, можно подать жалобу в Национальный банк Украины. Регулятор не разрешает частные споры вместо суда, но контролирует соблюдение банками требований законодательства по работе с потребителями финансовых услуг.

Шаг 6. Защищать права через суд

Если сумма значительная или банк отказывается признавать очевидную ошибку, остается судебный порядок защиты прав.

В такой ситуации особое значение имеют:

квитанции о платежах (которые следует хранить как доказательство, что вы исправно и вовремя погашали долг);

договоры;

переписка с банком;

справки об отсутствии задолженности;

выписки из счетов.

Обычно если у клиента на руках есть все необходимые доказательства, банк редко доводит дело до суда и идет на решение конфликта в «досудебном порядке». Но для этого у вас должны быть документы, которые помогут отстоять позицию.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.