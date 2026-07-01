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Конкуренция в потребительском кредитовании растет: как изменяются условия и на какие цели украинцы берут кредиты, — аналитика от Идея Банка
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