Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту Сегодня 20:00 — Кредит&Депозит

Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту

Если банк нарушает права клиента, можно обратиться в Национальный банк Украины, ведь НБУ принимает жалобы клиентов, контролирует соблюдение банками законодательства и вправе применять меры к банкам.

Он же при необходимости может провести внеплановую проверку банка для выявления фактов нарушения законодательства и собственных требований. Подать обращение можно через официальный сайт Национального банка Украины или при наличии такой возможности через приемную местного отделения НБУ.

К примеру, киевляне могут вообще обратиться прямо по адресу г. Киев, ул. Институтская, 9, где расположен центральный офис Национального банка. К жалобе желательно приложить следующие документы:

копию депозитного договора;

выписки по счетам;

копии обращений в банк;

письменный отказ банка.

Справка Finance.ua В то же время следует понимать: НБУ не возвращает деньги вместо банка. Но регулятор может заставить банк устранить нарушения или предоставить официальные объяснения. Чаще всего на этом этапе банк сам проявляет заинтересованность решить проблему с клиентом и идет ему навстречу. Конечно, если речь идет о нормально функционирующем банке. В случае, если банк потерял платежеспособность, обращение в НБУ не поможет.

Если же банк полностью работающий, но не возвращает депозит, и Национальный банк не помог, клиент может обратиться с иском в суд. Через суд можно потребовать:

возврат депозита;

возврат валюты;

выплату процентов;

компенсацию ущерба;

пеню и инфляционные потери;

3% годовых в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

Особенно это следует делать, если у клиента есть письменный отказ банка, банк нарушил сроки договора, и клиент может доказать незаконность ограничений. Однако следует понимать, что судебный процесс может длиться долго, а во время военного положения некоторые вопросы дополнительно усложняются валютными ограничениями и специальными постановлениями НБУ.

Что не стоит делать

В кризисных ситуациях вкладчики часто допускают ошибки:

соглашаются на невыгодную конвертацию;

подписывают документы, не читая;

забирают деньги частями без фиксации долга банка;

доверяют только устным обещаниям менеджеров;

откладывают подачу жалоб.

Этого нельзя делать. Также не стоит пользоваться услугами сомнительных посредников, которые обещают быстро вернуть депозит за процент.

Как уменьшить риски в будущем

Чтобы минимизировать риски проблем с депозитами, следует следовать этим простым советам:

не держать все денежные средства в одном банке;

проверять финансовое состояние банка;

обращать внимание на слишком высокие ставки (особенно в валюте);

внимательно читать условия договора;

следить за новостями НБУ и банка.

Слишком высокие депозитные ставки иногда означают возможные проблемы с ликвидностью банка, а значит, повышенные риски для вкладчика. Следовательно, если банк не отдает депозит или валюту, главное — не паниковать и действовать юридически правильно. Письменные обращения, фиксация нарушений, жалобы в НБУ и при необходимости судебная защита значительно повышают шансы вернуть свои деньги. В большинстве случаев вкладчики, которые системно документируют нарушения и активно защищают свои права, имеют гораздо лучшие шансы на успешное решение проблемы.

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