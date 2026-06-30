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Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту

Кредит&Депозит
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Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту
Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту
Если банк нарушает права клиента, можно обратиться в Национальный банк Украины, ведь НБУ принимает жалобы клиентов, контролирует соблюдение банками законодательства и вправе применять меры к банкам.
Он же при необходимости может провести внеплановую проверку банка для выявления фактов нарушения законодательства и собственных требований. Подать обращение можно через официальный сайт Национального банка Украины или при наличии такой возможности через приемную местного отделения НБУ.
К примеру, киевляне могут вообще обратиться прямо по адресу г. Киев, ул. Институтская, 9, где расположен центральный офис Национального банка. К жалобе желательно приложить следующие документы:
  • копию депозитного договора;
  • выписки по счетам;
  • копии обращений в банк;
  • письменный отказ банка.
Справка Finance.ua В то же время следует понимать: НБУ не возвращает деньги вместо банка. Но регулятор может заставить банк устранить нарушения или предоставить официальные объяснения. Чаще всего на этом этапе банк сам проявляет заинтересованность решить проблему с клиентом и идет ему навстречу. Конечно, если речь идет о нормально функционирующем банке. В случае, если банк потерял платежеспособность, обращение в НБУ не поможет.
Если же банк полностью работающий, но не возвращает депозит, и Национальный банк не помог, клиент может обратиться с иском в суд. Через суд можно потребовать:
  • возврат депозита;
  • возврат валюты;
  • выплату процентов;
  • компенсацию ущерба;
  • пеню и инфляционные потери;
  • 3% годовых в соответствии с Гражданским кодексом Украины.

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Особенно это следует делать, если у клиента есть письменный отказ банка, банк нарушил сроки договора, и клиент может доказать незаконность ограничений. Однако следует понимать, что судебный процесс может длиться долго, а во время военного положения некоторые вопросы дополнительно усложняются валютными ограничениями и специальными постановлениями НБУ.

Что не стоит делать

В кризисных ситуациях вкладчики часто допускают ошибки:
  • соглашаются на невыгодную конвертацию;
  • подписывают документы, не читая;
  • забирают деньги частями без фиксации долга банка;
  • доверяют только устным обещаниям менеджеров;
  • откладывают подачу жалоб.
Этого нельзя делать. Также не стоит пользоваться услугами сомнительных посредников, которые обещают быстро вернуть депозит за процент.

Как уменьшить риски в будущем

Чтобы минимизировать риски проблем с депозитами, следует следовать этим простым советам:
  • не держать все денежные средства в одном банке;
  • проверять финансовое состояние банка;
  • обращать внимание на слишком высокие ставки (особенно в валюте);
  • внимательно читать условия договора;
  • следить за новостями НБУ и банка.
Слишком высокие депозитные ставки иногда означают возможные проблемы с ликвидностью банка, а значит, повышенные риски для вкладчика. Следовательно, если банк не отдает депозит или валюту, главное — не паниковать и действовать юридически правильно. Письменные обращения, фиксация нарушений, жалобы в НБУ и при необходимости судебная защита значительно повышают шансы вернуть свои деньги. В большинстве случаев вкладчики, которые системно документируют нарушения и активно защищают свои права, имеют гораздо лучшие шансы на успешное решение проблемы.
Читайте больше деталей в нашей статье.

Что делать, если банк не отдает депозит или валюту

Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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