Куда жаловаться, если банк не возвращает деньги по депозиту

Если банк нарушает права клиента, можно обратиться в Национальный банк Украины, ведь НБУ принимает жалобы клиентов, контролирует соблюдение банками законодательства и вправе применять меры к банкам.
Он же при необходимости может провести внеплановую проверку банка для выявления фактов нарушения законодательства и собственных требований. Подать обращение можно через официальный сайт Национального банка Украины или при наличии такой возможности через приемную местного отделения НБУ.
К примеру, киевляне могут вообще обратиться прямо по адресу г. Киев, ул. Институтская, 9, где расположен центральный офис Национального банка. К жалобе желательно приложить следующие документы:
копию депозитного договора;
выписки по счетам;
копии обращений в банк;
письменный отказ банка.
Справка Finance.ua В то же время следует понимать: НБУ не возвращает деньги вместо банка. Но регулятор может заставить банк устранить нарушения или предоставить официальные объяснения. Чаще всего на этом этапе банк сам проявляет заинтересованность решить проблему с клиентом и идет ему навстречу. Конечно, если речь идет о нормально функционирующем банке. В случае, если банк потерял платежеспособность, обращение в НБУ не поможет.
Если же банк полностью работающий, но не возвращает депозит, и Национальный банк не помог, клиент может обратиться с иском в суд. Через суд можно потребовать:
возврат депозита;
возврат валюты;
выплату процентов;
компенсацию ущерба;
пеню и инфляционные потери;
3% годовых в соответствии с Гражданским кодексом Украины.
Особенно это следует делать, если у клиента есть письменный отказ банка, банк нарушил сроки договора, и клиент может доказать незаконность ограничений. Однако следует понимать, что судебный процесс может длиться долго, а во время военного положения некоторые вопросы дополнительно усложняются валютными ограничениями и специальными постановлениями НБУ.
Что не стоит делать
В кризисных ситуациях вкладчики часто допускают ошибки:
соглашаются на невыгодную конвертацию;
подписывают документы, не читая;
забирают деньги частями без фиксации долга банка;
доверяют только устным обещаниям менеджеров;
откладывают подачу жалоб.
Этого нельзя делать. Также не стоит пользоваться услугами сомнительных посредников, которые обещают быстро вернуть депозит за процент.
Как уменьшить риски в будущем
Чтобы минимизировать риски проблем с депозитами, следует следовать этим простым советам:
не держать все денежные средства в одном банке;
проверять финансовое состояние банка;
обращать внимание на слишком высокие ставки (особенно в валюте);
внимательно читать условия договора;
следить за новостями НБУ и банка.
Слишком высокие депозитные ставки иногда означают возможные проблемы с ликвидностью банка, а значит, повышенные риски для вкладчика. Следовательно, если банк не отдает депозит или валюту, главное — не паниковать и действовать юридически правильно. Письменные обращения, фиксация нарушений, жалобы в НБУ и при необходимости судебная защита значительно повышают шансы вернуть свои деньги. В большинстве случаев вкладчики, которые системно документируют нарушения и активно защищают свои права, имеют гораздо лучшие шансы на успешное решение проблемы.