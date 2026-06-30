Ипотека в Украине станет доступнее: Рада сделала первый шаг Сегодня 16:40 — Кредит&Депозит

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В Украине сделали еще один шаг к развитию более доступной ипотеки. Верховная Рада одобрила основой законопроект, который позволит банкам быстрее возвращать средства в обращение и выдавать больше жилищных кредитов.

Так, 30 июня Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении законопроект «О секьюритизации и облигации с покрытием» (№ 15172 ). Документ должен создать новые механизмы привлечения долгосрочного финансирования для банков, что, по плану авторов, будет способствовать развитию ипотечного кредитования, удешевлению кредитов и привлечению инвестиций.

Что предусматривает законопроект

По информации парламента, законопроект устанавливает правовые основы для секьюритизации финансовых активов и выпуска облигаций с покрытием. Такие инструменты позволят банкам быстрее возвращать средства, вложенные в долгосрочные кредиты, и направлять их на новое кредитование.

Документ также предусматривает создание специализированных платформ для проведения операций по секьюритизации, определяет требования к активам, которые будут использоваться в качестве обеспечения, регулирует обращение кредитных нот, а также устанавливает права и обязанности участников этого рынка.

Отдельное внимание уделено защите инвесторов. Законопроект усиливает требования к раскрытию информации и внедряет механизмы обособления секьюритизированных активов, что должно повысить надежность таких финансовых инструментов.

Документ разработан с учетом требований европейского законодательства и практик ЕС.

Как это может повлиять на ипотеку

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил , что законопроект поддержали 255 народных депутатов.

По его словам, сейчас банки, выдавая ипотечные кредиты, фактически замораживают собственные средства на десятки лет. Предлагаемый механизм позволит быстрее возвращать эти ресурсы в обращение и использовать их для выдачи новых кредитов.

Гетманцев отметил, что подобная модель давно применяется в странах Европейского Союза.

По прогнозам, в течение первых пяти лет после вступления закона в силу рынок может привлечь более 150 млрд грн нового финансирования, из которых около 100 млрд грн могут быть направлены именно на жилищное ипотечное кредитование.

По замыслу авторов законопроекта, это должно стать еще одним шагом к развитию доступной ипотеки, восстановлению Украины и дальнейшей интеграции украинского финансового рынка в европейское пространство.

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