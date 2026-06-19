Ипотека под 3%: ветеранам и семьям павших героев улучшили условия по программе «єОселя»

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в области безопасности и более низкого спроса на жилье.
Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе «єОселя» среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области — 19 650 грн. Наивысшая медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры — в Ужгороде, где она составляет 21 944 грн в месяц.
Также мы писали, что в 2026 году изменились условия программы доступного кредитования жилья «єОселя». Правительство внесло изменения еще в декабре 2025 года. С одной стороны, есть позитив — мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3%, как и контрактники. С другой стороны, появились существенные ограничения, касающиеся площади и цены объекта. Разбираемся, как обновление условий повлияет на спрос государственной ипотеки и рынок недвижимости в целом.