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Ипотека под 3%: ветеранам и семьям павших героев улучшили условия по программе «єОселя»

Кредит&Депозит
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Ипотека под 3%: ветеранам и семьям павших героев улучшили условия по программе «єОселя»
Ипотека под 3%: ветеранам и семьям павших героев улучшили условия по программе «єОселя»
Ветераны и семьи павших героев смогут получить льготную ипотеку «єОселя» под 3%.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
«Государство будет компенсировать процентную ставку до 3% в течение первых 10 лет, до 6% - с 11 года. Изменения начнут действовать через месяц», — заявила Свириденко.

Правительство обновило нормы площади жилья

По словам главы правительства, также установлены новые нормы площади жилья для всех участников программы.
Для квартир предусмотрены следующие нормативы:
  • 52,5 кв. м — для одного человека;
  • 73,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, начиная с четвертого, но не более 115,5 кв. м.
Для жилых домов будут действовать следующие нормы:
  • 62,5 кв. м — для одного человека;
  • 83,5 кв. м — для семьи из двух или трех человек;
  • дополнительно 21 кв. м — на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 кв. м.
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Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что в большинстве относительно безопасных регионов ежемесячный платеж по программе «єОселя» либо сопоставим с арендной платой, либо превышает ее в среднем на 10−20%. В то же время в прифронтовых городах аренда остается существенно дешевле из-за ситуации в области безопасности и более низкого спроса на жилье.
Самый высокий ориентировочный ежемесячный платеж по программе «єОселя» среди проанализированных регионов зафиксирован в Черновицкой области — 19 650 грн. Наивысшая медианная стоимость долгосрочной аренды однокомнатной квартиры — в Ужгороде, где она составляет 21 944 грн в месяц.
Также мы писали, что в 2026 году изменились условия программы доступного кредитования жилья «єОселя». Правительство внесло изменения еще в декабре 2025 года. С одной стороны, есть позитив — мобилизованные военные смогут оформить ипотеку под 3%, как и контрактники. С другой стороны, появились существенные ограничения, касающиеся площади и цены объекта. Разбираемся, как обновление условий повлияет на спрос государственной ипотеки и рынок недвижимости в целом.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
КредитыИпотекаЄОселя
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