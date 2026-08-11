Бизнес может реструктуризировать долги еще до банкротства — что надо знать Сегодня 16:06 — Кредит&Депозит

В Украине работает превентивная реструктуризация долгов бизнеса

Банкротство — не всегда единственный выход для бизнеса, имеющего проблемы с долгами. В Украине для предпринимателей работает механизм, позволяющий еще до наступления фактической неплатежеспособности попытаться договориться с кредиторами и сохранить предприятие.

Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

Так, с 1 января 2025 года вступил в силу закон № 3985-IX, изменивший правила для столкнувшихся с экономическими трудностями предпринимателей. Закон имплементировал Директиву ЕС 2019/1023 и ввел в правовое поле процедуру превентивной реструктуризации. Разбираемся, что это за механизм и как он работает.

От ликвидации к хранению

Основная идея нововведения — отойти от подхода, при котором проблемный бизнес преимущественно движется к ликвидации, и перейти к раннему вмешательству с возможностью сохранить предприятие как экономическую ценность.

Ранее законодательство предусматривало процедуру досудебной санации. Однако она была малоэффективна из-за отсутствия четких гарантий и противоречивых норм. Закон № 3985-IX должен был устранить эти пробелы и приблизить украинское законодательство к европейским стандартам.

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Превентивная реструктуризация предназначена для должника, который еще не банкрот, но уже находится под угрозой неплатежеспособности. В таком случае он может инициировать судебную процедуру, чтобы согласовать с кредиторами план реструктуризации и попытаться сохранить бизнес.

Такой план может включать в себя изменение состава, условий или структуры активов и обязательств предприятия, а также другие необходимые операционные изменения.

Первые результаты

В настоящее время в хозяйственных судах Украины находится 13 процедур превентивной реструктуризации. В пяти случаях планы реструктуризации уже официально утверждены.

По результатам рассмотрения первых дел суды выделяют несколько преимуществ нового механизма:

сохранение экономической ценности компании;

возможность равномерно удовлетворять требования кредиторов;

избегание длительных судебных процессов и обесценение активов;

сохранение управления предприятием за самим должником;

отсутствие «стигмы» банкротства, которое может отпугнуть партнеров и инвесторов;

судебный контроль за минимальным вмешательством.

Если бизнес не способен погасить долги и возобновить свою деятельность, процедура может завершиться переходом к банкротству.

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Вызовы и препятствия

Несмотря на преимущества нового механизма, он пока не получил широкого распространения. Эксперты называют несколько основных проблем.

Первая — низкая осведомленность бизнеса. Предприниматели еще недостаточно знают о возможностях превентивной реструктуризации.

Вторая — запоздалая реакция. Часто в суд обращаются уже после наступления фактической неплатежеспособности, хотя закон предусматривает реагирование еще на этапе угрозы возникновения.

Еще одна проблема — скептическое отношение кредиторов. Не все из них готовы соглашаться на рассрочку долгов, особенно в условиях военного времени.

Кроме того, постоянная судебная практика по новому механизму еще формируется. Это создает определенную неопределенность. Отдельно эксперты обращают внимание на опасения по поводу возможных злоупотреблений механизмом моратория.

Почему это важно для экономики

Международный опыт показывает: чем раньше предприятие начинает реструктуризацию, тем выше его шансы сохранить рабочие места и обеспечить выплаты кредиторам.

Превентивные меры могут быть короче и дешевле классического банкротства и иметь меньшее системное влияние на экономику, говорят в Минюсте. В то же время, превентивная реструктуризация начинается не с подачи заявления в суд. Для ее успешного применения важно, чтобы менеджмент вовремя оценил состояние предприятия, проанализировал риски и признал финансовые проблемы на раннем этапе.

Именно такой подход рассматривается как стратегическое направление развития системы неплатежеспособности в Украине — системы, которая отвечает европейским стандартам и дает бизнесу возможность получить второй шанс.

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