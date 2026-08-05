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Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 12,5% - минимальное значение NPL за 17 лет

Кредит&Депозит
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Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 12,5% - минимальное значение NPL за 17 лет
Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 12,5% - минимальное значение NPL за 17 лет
Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе по состоянию на 01 июля 2026 сократилась до 12,5%, или на 1,5 в. п. с начала года (на 14,1 п. п. с марта 2022 года).
Это минимальное значение показателя NPL почти за 17 лет, с 01 октября 2009 года.
Об этом свидетельствуют данные НБУ, передают Українські Новини.
Факторами уменьшения доли NPL в январе — июне 2026 стали как увеличение объема новых кредитов лучшего качества, так и урегулирование неработающих долгов.
Так, валовой объем кредитов в банковской системе за первое полугодие 2026 г. вырос на 154,3 млрд грн, или на 11,3%, до 1,514 трлн грн. В то же время, объем неработающих кредитов сократился на 739 млн грн, или на 0,4%, до 188,6 млрд грн.
Доля NPL физических лиц за первое полугодие 2026 уменьшилась на 0,6 в. п. до 10,1%, бизнеса — на 2,0 и. п. до 15,0%.
Сокращение доли NPL зафиксировано во всех группах банков:
  • в государственных банках — до 18,0%;
  • в частных украинских банках — до 7,7%;
  • в банках с иностранным капиталом — до 5,5%.
По материалам:
Finance.ua
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