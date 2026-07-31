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Нацбанк обратился к банкам с рекомендациями относительно поддержки предприятий

Кредит&Депозит
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Нацбанк обратился к банкам с рекомендациями относительно поддержки предприятий
Нацбанк обратился к банкам с рекомендациями относительно поддержки предприятий
Национальный банк Украины предоставил банкам рекомендации по поддержке предприятий реального сектора экономики, пострадавших от ухудшения ситуации безопасности и логистических ограничений.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный.
По его словам, систематические российские атаки на энергетическую, логистическую, складскую и портовую инфраструктуру существенно усложнили работу украинского бизнеса. Более всего это сказалось на предприятиях, деятельность которых зависит от морской логистики.
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Почему НБУ обратился к банкам

Как отметил Пышный, из-за ограничений экспорта предприятия сталкиваются с задержками или временной приостановкой отгрузок продукции. Это приводит к ухудшению денежных потоков, накоплению готовой продукции, изменениям цен и спроса, а также нарушению производственных и логистических цепей.
В результате растет финансовая нагрузка на бизнес, что может негативно сказаться на способности предприятий обслуживать кредиты и привлекать новое финансирование. Такие риски могут сказаться и на качестве кредитных портфелей банков.

Какие рекомендации получили банки

Национальный банк рекомендовал банкам:
  • рассматривать возможность индивидуальной поддержки заемщиков, в частности через реструктуризацию кредитной задолженности, изменение графиков погашения или применение других инструментов поддержки в соответствии с внутренней политикой управления рисками. При этом реструктуризация не должна использоваться для сокрытия неплатежеспособности заемщика;
  • постоянно мониторить финансовое состояние предприятий, учитывая влияние логистических ограничений, изменение цен, спроса, производственных и хозяйственных связей;
  • учитывать действующие регуляторные особенности оценки кредитного риска, действующие в условиях военного положения;
  • при оценке аграрных предприятий применять подходы, учитывающие полный производственный цикл и не ухудшающие оценку из-за временных логистических или сезонных факторов;
  • обеспечить непрерывное кредитование агропромышленного комплекса, в первую очередь для финансирования осенней посевной кампании и других критически важных производственных процессов;
  • расширять доступ аграрных предприятий к финансированию, в частности, используя возможность принимать готовую продукцию в качестве обеспечения по кредитам в соответствии с нормативными актами НБУ.

Нацбанк готовит изменения

По словам Пышного, Национальный банк также планирует адаптировать регуляторные условия к текущей ситуации.
В частности, НБУ намерен расширить действующие особенности применения требований к оценке кредитного риска. Это позволит банкам в определенных случаях не применять отдельные признаки дефолта к должникам-юридическим лицам, нуждающимся в краткосрочной реструктуризации, если есть основания полагать, что они могут преодолеть эти временные трудности, восстановить обслуживание задолженности и погасить ее в определенный срок.
Кроме того, учитывая нарушение логистических цепей экспорта агропродукции, НБУ планирует расширить возможности банков учитывать стоимость залога товаров в обороте или переработке для продукции агропромышленного сектора при расчете кредитного риска, в частности повысив коэффициент ликвидности такого залога.
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«Предложенные изменения будут носить временный характер и будут действовать в течение одного года с момента их введения», — отметил Пышный.
В Национальном банке отметили, что банкам впредь следует должным образом оценивать кредитные риски и отображать их в своей деятельности.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Национальный банк завершает согласование с Международным валютным фондом нового пакета валютной либерализации, предусматривающего смягчение ограничений для бизнеса, физических лиц и финансового рынка. Подготовленный пакет подразумевает расширение возможностей для украинского бизнеса по проведению внешнеэкономических и финансовых операций.
Для физических лиц НБУ планирует смягчить ограничения на валютно-обменные операции и трансграничные переводы. Для финансового рынка регулятор планирует уточнить условия работы финансовых учреждений в рамках следующего шага валютной либерализации.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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