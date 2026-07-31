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НБУ оценил последствия блокировки портов: курс не возрастет до «космических» значений

Валюта
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Блокировка морского экспорта будет иметь определенное влияние на валютный рынок.
Блокировка морского экспорта будет иметь определенное влияние на валютный рынок.
Национальный банк Украины не ожидает резкого роста курса валют из-за блокировки морского экспорта продукции аграрного и металлургического секторов.
Об этом во время брифинга по вопросам монетарной политики сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает РБК-Украина.
По его словам, режим управляемой гибкости валютного курса продолжает эффективно работать, а у Национального банка достаточно инструментов для поддержания стабильности валютного рынка.
«Курс в космос не улетит. Режим управляемой гибкости работает. НБУ ясно понимает, какие риски он должен покрывать. НБУ при необходимости контролирует ситуацию… опасная волатильность будет срезаться», — сказал Пышный.
Он также отметил, что международных резервов Украины достаточно для проведения валютных интервенций на межбанковском рынке.
«Механизмы регулирования валютного рынка, обеспечивающие устойчивые режимы, отработаны, поэтому мы не ожидаем ни дополнительной нервозности, ни дополнительных негативных влияний», — добавил глава НБУ.
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Спрос на валюту уменьшается

Замглавы НБУ Юрий Гелетий сообщил, что в июле спрос на валюту снизился по сравнению с июнем.
«В июле мы наблюдаем уменьшение валового спроса по сравнению с июнем. В настоящее время среднедневной чистый спрос на межбанковском валютном рынке составляет около 150 млн. долларов, тогда как в июне он составил 170 млн. долларов», — сказал он.

Какова будет ситуация в обменниках

По словам Гелетия, контролируемой остается и ситуация на наличном валютном рынке, поскольку спрос на иностранную валюту у населения уменьшается.
«Пиковые показатели спроса в марте этого года составили 44 млн долларов в день, сейчас этот показатель — 20 млн долларов, в июне было 23 млн долларов. Спред между наличным и официальным курсом составляет около 0,2%, ситуация абсолютно под контролем», — отметил он.

Влияние остановки экспорта на валютный рынок

Пышный признал, что блокирование морского экспорта окажет определенное влияние на валютный рынок.
По его словам, в текущем году Украина недополучит около 2,5 млрд долларов экспортной выручки.
«Вместо этого мы рассчитываем, что они поступят в первом полугодии 2027 года», — сказал глава НБУ.

Справка Finance.ua:

  • В июле россия усилила воздушные атаки на портовую инфраструктуру Черного моря и гражданские грузовые суда. За этот период было зафиксировано по меньшей мере шесть атак на гражданские суда, в результате которых погибли или получили ранения 44 члена экипажей;
  • из-за этого фактически был заблокирован морской экспорт продукции аграрной и металлургической отраслей.
По материалам:
РБК-Україна
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