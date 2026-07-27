Доллар по 45 грн или больше? Прогноз опытного банкира о курсе валют Сегодня 17:10 — Валюта

На валютном рынке не ожидается резких изменений

Чего ждать от курса доллара и евро в конце июля и начале августа? Следует ли ожидать резких колебаний на валютном рынке, сколько валюты может продать Национальный банк для поддержки гривны и как на курс влияют мировые цены на нефть и ситуация на Ближнем Востоке? Об этом рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в новом видео на нашем YouTube-канале.

На валютном рынке не ожидается резких изменений

По словам банкира, нет веских причин для существенного дисбаланса между спросом и предложением валюты. Рынок продолжает работать в относительно узком коридоре, а ежедневные изменения курса носят ситуативный характер и не свидетельствуют о формировании нового тренда.

Между тем межбанк и наличный сегмент продолжают постепенно сближаться. Курсовой разрыв между ними будет небольшим. А это, по словам банкира, свидетельствует об одном — паники на рынке нет и не ожидается.

На наличном рынке ажиотажного спроса тоже не прогнозируется. Банки и обменники будут работать в обычном режиме, население не будет спешить скупать валюту.

Одним из ключевых факторов стабильности валютного рынка остается политика Национального банка. Регулятор продолжает компенсировать дефицит валюты на межбанковском рынке посредством интервенций. Основной спрос формируют импортеры горючего, оборудования и других товаров, однако он лишь незначительно превышает предложение.

По прогнозу Тараса Лесового, за неделю объем валютных интервенций НБУ может составлять от 800 до 900 млн долларов. Дополнительными факторами поддержки гривни он называет международную финансовую помощь и относительно стабильную инфляцию.

Что может давить на гривну

Наибольшей потенциальной угрозой будут оставаться цены на топливо. И на этой неделе их рост ощутил каждый водитель. Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой говорит, что Украина зависит от импорта нефтепродуктов, поэтому рост мировых котировок быстро увеличивает потребность бизнеса в иностранной валюте.

Рынок энергоносителей остается чувствительным к ситуации на Ближнем Востоке. Если Ормузский пролив будет оставаться открытым, а страны ОПЕК будут увеличивать добычу, мировые цены могут постепенно стабилизироваться — и для украинского рынка это был бы положительный сигнал.

Однако есть и оборотная сторона: атаки на топливную, транспортную и логистическую инфраструктуру могут ослабить этот эффект. И даже если мировое топливо начнет дешеветь, украинские цены могут оставаться неизменными из-за дополнительных затрат на безопасность, транспортировку и восстановление поврежденных объектов.

Что происходит с золотом и серебром

По словам банкира, золото продолжает удерживаться вблизи отметки 4000 долларов за унцию, тогда как серебро демонстрирует более активный рост. На цены влияют ожидания дальнейших решений Федеральной резервной системы США, экономические показатели американской экономики и геополитическое напряжение на Ближнем Востоке.

Каким может быть курс доллара и евро

По прогнозу Лесового, в начале августа доллар вряд ли превысит отметку в 45 грн. Ожидаемый диапазон курса американской валюты составляет 44,6−45 грн, тогда как евро может находиться в пределах 50,8−51,5 грн.

Также банкир прогнозирует, что разница между курсами межбанка и наличного рынка будет оставаться минимальной — около 10−15 копеек, а средние недельные колебания не будут превышать 1−1,5%.

Подробный прогноз банкира смотрите на YouTube-канале Finance.ua:

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