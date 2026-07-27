Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира Сегодня 13:04 — Валюта

Если не возникнет новых заметных геополитических или экономических событий, гривна завершит июль относительно стабильно.

В течение 20−24 июля официальный курс гривны к доллару демонстрировал плавное и непрерывное послабление. Если в начале недели Национальный банк установил курс на уровне 44,6676 грн/$, то уже на 24 июля он вырос до 44,8110 грн/$. В общей сложности за пять дней доллар подорожал на 14,34 копейки, или примерно 0,3%, что свидетельствует о контролируемом изменении курса без резких колебаний.

Об этом рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривня завершила неделю умеренным послаблением», — отметила она.

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Такую динамику можно охарактеризовать как умеренную постепенную корректировку официального курса. Национальный банк продолжал удерживать баланс между спросом и предложением иностранной валюты, не допуская резких скачков курса. Ежедневное повышение официального курса было незначительным — в пределах 2−5 копеек, что является признаком управляемой волатильности.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

20 июля — 44,6676 грн/$;

21 июля — 44,7030 грн/$;

22 июля — 44,7503 грн/$;

23 июля — 44,7711 грн/$;

24 июля — 44,8110 грн/$.

Наличный валютный рынок в течение прошедшей недели демонстрировал умеренное укрепление гривны и постепенное повышение курса доллара. Стартовав в понедельник в диапазоне 44,38−44,88 грн/$, во вторник котировки немного сместились вверх — до 44,41−44,91 грн/$. В среду и четверг курсы снова поднялись — до 44,44−44,93 грн/$ и до 44,48−44,99 грн/$ соответственно. А в пятницу составили 44,49−45,00 грн/$, достигнув максимальных значений за неделю.

В течение 20−24 июля межбанковский валютный рынок демонстрировал умеренно восходящую динамику курса доллара без резких колебаний. Торги проходили в узких внутридневных диапазонах, что свидетельствовало об относительно сбалансированном соотношении спроса и предложения валюты, в то же время курс постепенно смещался вверх.

Курс на межбанке

В течение недели доллар подорожал с 44,72 грн/долл. на открытии понедельника до 44,81 грн/долл. в завершении пятничных торгов. Наиболее показательно было то, что каждый следующий торговый день завершался на уровне, близком или чуть выше предыдущего: после 44,74 грн/долл. В понедельник рынок закрылся на 44,76 грн/долл. во вторник, 44,79 грн/долл. в среду, 44,83 грн/долл. в четверг и 44,81 грн/долл. в пятницу. Такая динамика свидетельствует о контролируемом ослаблении гривны.

По итогам 20−24 июля Национальный банк сохранил высокое присутствие на межбанковском валютном рынке, продав $1,014 млрд. Хотя объем чистых валютных интервенций оказался несколько меньше, чем неделей ранее ($1,074 млрд), разница была незначительной — около 5,6%, что свидетельствует о сохранении стабильно высокого уровня со стороны регулятора.

Фактически вторую неделю подряд объем интервенций превышал $1 млрд, что указывает на активное использование Национальным банком валютных резервов для сглаживания курсовых колебаний и недопущения более резкого ослабления гривны. Несмотря на незначительное сокращение интервенций, их уровень остается достаточно высоким, а это свидетельствует о том, что дисбаланс между спросом и предложением валюты на межбанке все еще сохраняется, хотя и не усиливается.

В целом динамика второй половины июля свидетельствовала о сохранении постепенного тренда на ослабление гривны, который формировался под влиянием сезонного увеличения спроса на валюту со стороны импортеров, бюджетных расходов и сохранения значительного дефицита валюты на межбанковском рынке. В то же время отсутствие резких курсовых колебаний подтверждает, что валютный рынок оставался контролируемым, а у Национального банка и в дальнейшем было достаточно инструментов для сглаживания дисбалансов.

Прогноз на неделю

В течение последней недели июля валютный рынок Украины, скорее всего, сохранит относительную стабильность, хотя волатильность может вырасти по сравнению с серединой месяца. В то же время оснований для резкой девальвации пока не наблюдается, поскольку Национальный банк продолжает придерживаться режима управляемой гибкости и обладает достаточным запасом инструментов для сглаживания дисбалансов на межбанковском рынке.

Ключевым фактором остается политика НБУ. Регулятор и впредь компенсирует структурный дефицит валюты за счет интервенций, что не позволяет рынку формировать резкие курсовые скачки даже при высоком спросе на доллар. Именно поэтому нынешние колебания больше напоминают контролируемые движения в пределах определенного коридора. Пока объемы международной финансовой помощи остаются достаточными, а валютные резервы позволяют активно выходить на межбанк, риск резкого ослабления гривны остается невысоким.

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Дополнительным фактором воздействия является внешняя конъюнктура. Если мировые рынки и дальше будут реагировать на геополитическую напряженность ростом цен на нефть, это будет постепенно увеличивать валютные потребности украинских импортеров энергоресурсов. Однако этот эффект обычно проявляется с определенным временным лагом и вряд ли станет определяющим именно в течение последней недели июля. Значительно важнее внутренний баланс спроса и предложения валюты и готовность НБУ поддерживать рынок.

Следует также учесть психологический фактор. Отметка 45 грн за доллар продолжает оставаться своеобразным ориентиром для участников рынка. Даже если официальный курс на время приблизится к этому уровню, это вряд ли будет означать начало масштабной девальвации. Скорее всего, регулятор не допустит закрепления курса значительно выше этого уровня без появления веских фундаментальных причин.

Если не возникнет новых заметных геополитических или экономических событий, гривна завершит июль относительно стабильно.

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