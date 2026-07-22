Эксперт назвал перспективы курса доллара до конца года Сегодня 08:00 — Валюта

Эксперт назвал перспективы курса доллара до конца года

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус считает завышенным средний курс в 45,7 грн/доллар, заложенный в бюджете.

По его прогнозу, курс будет около 44,6−44,7 грн, а кризисный сценарий — 48−50 грн.

Рост цен на нефть из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке снова актуализировал вопрос курса доллара в Украине.

О том, чего ожидать от валютного рынка осенью и какие факторы будут определять курс гривны, специально для УНН рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус.

По словам эксперта, в государственном бюджете на 2026 год заложен средний курс на уровне 45,7 гривен за доллар. В то же время Иван Ус считает, что этот показатель может оказаться завышенным. По его мнению, главным риском для гривны остается ухудшение торгового баланса Украины.

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«В бюджете Украины на этот год заложена цифра — средний курс гривны к доллару за 2026 год 45 гривен 70 копеек за доллар. Сейчас мы уже во второй половине года и ни разу такого курса не было. В первой половине 2026 года отрицательное сальдо внешней торговли составило 28 миллиардов долларов, 8 оказывает негативное влияние на национальную валюту, — объясняет Иван Ус.

Эксперт обращает внимание, что существенную роль в этом процессе играет импорт энергоресурсов. В частности, Украина покупает значительные объемы топливно-энергетических товаров за рубежом, а их удорожание автоматически увеличивает валютные расходы государства и именно поэтому мировые цены на нефть оказывают непосредственное влияние на курс гривны.

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«Если мы говорим о топливно-энергетических товарах, то за первую половину 2025 года Украина заплатила за них чуть меньше 5 миллиардов долларов. В первой половине 2026 года эта сумма составила почти 7,5 миллиарда долларов. Рост произошел более чем на 50 процентов — это уже оказывает безумное давление на нашу валюту.

Несмотря на риски, Иван Ус не считает ситуацию критической, потому что, по его словам, украинская экономика продолжает получать значительную международную поддержку, которая помогает удерживать финансовую стабильность. Важным фактором остаются долгосрочные кредиты и гранты от международных партнеров.

«Мы не летим в пропасть именно потому, что имеем поддержку партнеров. Речь идет и о грантах, и о кредитах на очень длительные сроки и на льготных условиях. Такие инструменты помогают удерживать экономику в условиях полномасштабной войны. Пока эта поддержка выглядит достаточно эффективной», — отметил Иван Усс.

О топливе

Страна является крупным импортером нефтепродуктов, потому изменения на мировом рынке быстро отображаются на внутренних ценах. Впрочем, следствием этого может стать дополнительное инфляционное давление.

«Чем выше цены на нефть, тем больше мы платим за импорт. Чем больше мы платим, тем сильнее разгоняется инфляция. Для Украины это очень чувствительный фактор, потому что топливно-энергетические товары занимают одну из самых больших долей в импорте. Соответственно, подорожание нефти может иметь последствия не только для водителей, но и для экономики в целом».

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«Если дорожает горючее, это влияет на сельское хозяйство, логистику и промышленность, потому что, например, для сбора урожая нужна техника и горючее. Если расходы растут, уменьшается маржинальность производства. В итоге это создает дополнительное давление на экономику и цены», — объясняет эксперт.

Перспективы курса доллара до конца года

Иван Ус наметил базовый и кризисный сценарии. Он считает, что постепенное ослабление гривны возможно, однако резкого обвала пока не ожидается. Впрочем, по его мнению, многое будет зависеть от внешнеэкономической ситуации и развития событий на мировых рынках.

«Базовый сценарий заключается в постепенном ослаблении гривны. Я считаю, что средний курс по итогам года будет ниже 45,7 гривны за доллар и может находиться в районе 44,6−44,7 гривны. Кризисным сценарием будет ситуация, если курс доллара подойдет к отметке 48−50 гривен. рассматриваю совсем», — резюмировал Иван Ус.

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