Нацбанк смягчил валютные ограничения для почтовых операторов

Национальный банк Украины с 15 июля 2026 года разрешит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам совершать переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию Европейского Союза.
Смягчение валютных ограничений будет распространяться на международные почтовые и экспресс-отправления из Украины и других стран, доставкой которых занимаются украинские операторы и перевозчики.
Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 1 июля 2026 г. Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, внедрив фиксированную пошлину за каждую товарную категорию.
Аналогичный режим для платежей по Украине, связанных с ввозом посылок на территорию США, действует с сентября 2025 года.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступили в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.
Правила будут касаться всех коммерческих отправлений, независимо от стоимости товаров, а также подарков с задекларированной стоимостью более 45 евро.
Кроме обязательного сбора в размере 3 евро, к отправкам может применяться НДС, если он не был уплачен через систему IOSS. Также возможно начисление местных сборов за таможенное оформление или обработку отправлений. Их размер и список будут определяться отдельно каждым государством-членом ЕС.