Нацбанк смягчил валютные ограничения для почтовых операторов Сегодня 17:02 — Валюта

Нацбанк смягчил валютные ограничения для почтовых операторов

Национальный банк Украины с 15 июля 2026 года разрешит операторам почтовой связи, экспресс-перевозчикам и другим международным транспортным перевозчикам совершать переводы иностранной валюты за границу для уплаты таможенных платежей, налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с ввозом посылок на территорию Европейского Союза.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Кого будут касаться новые правила

Смягчение валютных ограничений будет распространяться на международные почтовые и экспресс-отправления из Украины и других стран, доставкой которых занимаются украинские операторы и перевозчики.

Соответствующие изменения стали необходимыми, поскольку с 1 июля 2026 г. Совет Европейского Союза отменил освобождение от пошлины на посылки стоимостью до 150 евро, внедрив фиксированную пошлину за каждую товарную категорию.

Аналогичный режим для платежей по Украине, связанных с ввозом посылок на территорию США, действует с сентября 2025 года.

Читайте также НДС на международные посылки: Рада может вернуться к вопросу осенью

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что с 1 июля 2026 года в странах Европейского Союза вступили в силу новые таможенные правила для международных отправлений. Для украинских экспортеров это означает введение обязательного сбора в размере 3 евро за каждую товарную позицию, указанную отдельной строкой в ​​таможенной декларации, а также новые требования по администрированию НДС.

Правила будут касаться всех коммерческих отправлений, независимо от стоимости товаров, а также подарков с задекларированной стоимостью более 45 евро.

Кроме обязательного сбора в размере 3 евро, к отправкам может применяться НДС, если он не был уплачен через систему IOSS. Также возможно начисление местных сборов за таможенное оформление или обработку отправлений. Их размер и список будут определяться отдельно каждым государством-членом ЕС.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.