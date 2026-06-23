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НДС на международные посылки: Рада может вернуться к вопросу осенью

Казна и Политика
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Посылки из-за границы
Посылки из-за границы
Украина осенью 2026 года может отменить льготное налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не видит оснований для отказа от выполнения взятых Украиной обязательств перед ЕС и МВФ.

Почему вопрос снова вернется в парламент

По его словам, предыдущая попытка принять соответствующие изменения не набрала необходимого количества голосов в Верховной Раде. Речь идет о законопроекте № 12360 по поводу изменений в Таможенный кодекс, который депутаты не поддержали в конце мая.
После провала голосования правительство должно подготовить новый законопроект, предусматривающий отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро.
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Как это связано с программой МВФ

Отмена налоговой льготы входит в список структурных обязательств Украины в рамках новой программы расширенного финансирования EFF с МВФ.
Выполнение этого пункта является необходимым условием для дальнейших пересмотров программы и получения следующих траншей международной финансовой помощи.
Новая программа EFF общим объемом 8,1 млрд. долларов заменила предыдущую программу на 15,6 млрд. долларов. Первый транш в размере 1,5 млрд. долларов Украина уже получила в начале марта.
До конца года запланированы очередные пересмотры программы, успешное прохождение которых откроет доступ к новым выплатам МВФ.
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Ранее мы сообщали, что по словам народного депутата Леси Забуранной, введение нового налога на мелкие международные посылки вряд ли состоится в 2026 году. Несмотря на продолжение работы над соответствующим законопроектом, его принятие и реализация могут затянуться из-за большого количества поправок и технических сложностей.
Также мы делились результатами опроса, который показал, что 52% украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя ожидают, что это приведет к подорожанию покупок из-за рубежа.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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