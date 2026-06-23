НДС на международные посылки: Рада может вернуться к вопросу осенью

Украина осенью 2026 года может отменить льготное налогообложение международных посылок стоимостью до 150 евро. Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что не видит оснований для отказа от выполнения взятых Украиной обязательств перед ЕС и МВФ.
Почему вопрос снова вернется в парламент
По его словам, предыдущая попытка принять соответствующие изменения не набрала необходимого количества голосов в Верховной Раде. Речь идет о законопроекте № 12360 по поводу изменений в Таможенный кодекс, который депутаты не поддержали в конце мая.
После провала голосования правительство должно подготовить новый законопроект, предусматривающий отмену освобождения от НДС для международных посылок стоимостью до 150 евро.
Ранее мы сообщали, что по словам народного депутата Леси Забуранной, введение нового налога на мелкие международные посылки вряд ли состоится в 2026 году. Несмотря на продолжение работы над соответствующим законопроектом, его принятие и реализация могут затянуться из-за большого количества поправок и технических сложностей.
Также мы делились результатами опроса, который показал, что 52% украинцев поддерживают идею одинаковых налоговых правил для иностранных маркетплейсов и украинских магазинов, хотя ожидают, что это приведет к подорожанию покупок из-за рубежа.