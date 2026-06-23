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Придется ли платить больше налогов после интеграции Украины в ЕС

Казна и Политика
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Придется ли платить больше налогов после интеграции Украины в ЕС
Придется ли платить больше налогов после интеграции Украины в ЕС
Евроинтеграционные процессы не спровоцируют автоматический рост ставок основных налогов для бизнеса и граждан, несмотря на распространенные в сети мифы.
Несмотря на распространенные слухи, вступление в ЕС не означает автоматического повышения ставок основных налогов.
Об этом заявила и.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух в интервью «РБК-Украина».
По ее словам, ставки налогов определяет государство исходя из общего экономического развития.
«Но то, как возникают эти налоги, как мы отчитываемся, как обеспечиваем, что товары по территории ЕС ходят с правильным налогом, — это обязательно», — пояснила Карнаух.
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Она пояснила, что евроинтеграция для налоговой службы означает приведение украинского налогового законодательства и ІТ-систем в соответствие с директивами ЕС.
«Основной фокус сосредоточен на гармонизации НДС, автоматическом обмене налоговой информации, внедрении искусственного интеллекта и т. д. Есть Национальная стратегия доходов — она полностью отражает задачи, которые нам нужно выполнить для евроинтеграции», — подытожила глава ГНС.
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До этого Finance.ua отмечал, что налоги в Европе, как правило, являются одним из главных источников финансирования государственных услуг и социальных программ. В каждой стране система налогов зависит от экономических, политических и социальных факторов, а также моделей перераспределения доходов.
Ранее Finance.ua рассмотрел факторы, влияющие на формирование налогов в Европе, а также отдельные налоговые системы европейских стран, где больше всего украинских беженцев.

Налоги в странах Европы: как формируются и от чего зависят

Также мы писали, что ставки налога на доходы физических лиц значительно отличаются в разных частях Европы, причем страны Северной Европы платят самые высокие ставки, а страны Восточной Европы — самые низкие.
Среди 27 стран, охваченных отчетом, включая 22 члена ЕС, Великобританию, три страны ЕАСТ и Турцию, налог на прибыль как процент от валового заработка для одинокого без детей в 2024 году колебался от 6,2% в Польше до 35,7% в Дании.
По материалам:
Finance.ua
НалогиЕС
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