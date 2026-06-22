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В Киеве частично перекроют важную магистраль — сроки

Казна и Политика
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В Киеве частично перекроют важную магистраль — сроки
В Киеве частично перекроют важную магистраль — сроки
С 22 июня по 15 июля частично будут ограничивать движение по бульвару Леси Украинки в Печерском районе столицы.
Об этом сообщают в УК «Киевавтодор».

Подробности

С 8:00 до 20:00 специалисты Печерского ШЭУ будут обустраивать дорожное ограждение на разделительной полосе. Работы продлятся на участке от станции метро «Печерская» до Печерского путепровода.
На время проведения работ движение будут частично ограничивать крайними левыми полосами в обоих направлениях движения.
В коммунальной корпорации «Киевавтодор» просят извинить за временные неудобства и рекомендуют учитывать ограничения при планировании маршрута.
По материалам:
Finance.ua
Киев
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