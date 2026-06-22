После войны Украина может перейти на польскую модель единого налога — Гетманцев Сегодня 20:03 — Казна и Политика

Украина могла бы ввести модель, аналогичную польской

Существование двух лимитов освобождения от уплаты НДС в рамках одной системы налогообложения является аномалией, которую необходимо устранить после завершения военного положения. Реформу единого налога могут произвести после войны.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью агентству «Интерфакс-Украина»

«Я обещал людям не менять систему единого налога до конца войны. И я это обещание выполняю. Вы видите, что закон не принят. Вы не слышали, чтобы я его поддерживал в той редакции, в которой предлагал Минфин», — отметил он.

Реформу единого налога могут произвести после войны

По мнению Гетманцева, решение о введении единого лимита должно принимать уже следующий созыв Верховной Рады.

Он подчеркнул, что реформа единого налога должна стать частью более широкой реформы налогообложения доходов физических лиц, предусмотренной Национальной стратегией доходов на 2024−2030 годы.

По словам главы комитета, Украина могла бы ввести модель, аналогичную польской. Она предусматривает использование регистраторов расчетных операций (РРО) с нулевого уровня дохода, предельный объем деятельности до 2 млн евро и единый лимит НДС как для физических лиц-предпринимателей, так и для других налогоплательщиков.

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«Сумму можно обсуждать, но она должна быть единой. И в рамках единого налога должны действовать разные ставки для разных видов деятельности», — отметил Гетманцев.

В качестве примера он привел Польшу, где в этом году лимит освобождения от уплаты НДС был повышен с 200 тыс. до 240 тыс. злотых. Это примерно 56,6 тыс. евро или почти 3 млн грн.

По словам Гетманцева, для торговли ставка единого налога могла бы составить 3%, а для сферы услуг от 10% и выше.

«Должны просто взять кальку с Польши и сделать один раз такое серьезное правильное решение. Но это уже после войны», — сказал он.

Реформу предлагают реализовать одним пакетом

Глава комитета также считает, что все эти изменения нужно принять одномоментно, а не постепенно «хвост отрубить по частям», потому что это абсолютно неконструктивное действие.

«Я не могу поддержать какие-то половинчатые решения, потому что на самом деле негатива и хейта от них столько же, сколько от больших решений и реформ, но эффекта гораздо меньше. Поэтому должна быть после войны большая реформа налогообложения доходов физических лиц, в том числе единого налога. Там, кстати, прогрессивная шкала (налогообложение) у нас тоже предусмотрена. Это правильное решение, я его очень поддерживаю», — заметил Гетманцев.

Упрощение администрирования НДС

В то же время, он поддержал принятие в этом году закона об упрощении администрирования НДС, текст которого сейчас ожидается от Минфина.

«Я считаю, что до достижения лимита для ФЛП, например 2 млн евро по польской модели, даже при уплате НДС не должны блокироваться налоговые накладные вообще. То есть правила блокирования налоговых накладных не должны распространяться на ФЛП до предела достижения единого налога. И многое другое, что упрощает администрирование, должно быть», — сказал, среди прочего, председатель профильного парламентского комитета.

Справка Finance.ua

принятие до конца марта 2026 года закона об отмене льготы по уплате НДС для плательщиков упрощенной системы налогообложения было одним из условий новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом;

впоследствии срок выполнения этого требования был перенесен ориентировочно на год;

кроме того, в конце мая Верховная Рада ратифицировала условия предоставления Украине макрофинансовой помощи в рамках Ссуды на поддержку Украины от Европейского союза, согласно которым до конца года в парламент должен быть внесен законопроект с мерами по реформированию льготного налогового режима, что обеспечит дополнительные поступления не менее 70 млрд грн в год.

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