МВФ требует НДС для ФЛП: найдет ли Украина компромисс Сегодня 09:13

МВФ

Вопрос введения НДС для ФЛП стал одним из ключевых в переговорах Украины с МВФ. Власти ищут компромиссное решение, которое позволит сохранить финансирование и не создать чрезмерное давление на бизнес.

Об этом заявил член фракции «Слуга Народа», член парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Алексей Леонов.

Что предлагают и кого это касается

Речь идет о возможном введении налога на добавленную стоимость для части физических лиц-предпринимателей. По словам народного депутата Алексея Леонова, благодаря переговорам уже удалось повысить порог годового оборота для обязательной уплаты НДС — с 1 млн до 4 млн грн.

«Это позволило вывести из зоны риска около 200 тысяч наших предпринимателей. Однако еще 250 тысяч ФЛП будут облагаться налогом в случае принятия законопроекта. Нам очень нужно финансирование от МВФ, и к середине лета мы уже должны обсудить и принять решение по НДС для ФЛП. Но я считаю, что у нашего дипломатического корпуса есть все возможности, чтобы найти компромиссные решения», — отметил парламентарий.

Зачем это нужно

По словам Леонова, требование МВФ относительно НДС направлено на борьбу со схемами уклонения от налогообложения. По замыслу Международного валютного фонда, это позволит устранить все лазейки для обхода налогообложения.

Когда могут ввести НДС

Одним из ключевых вопросов в переговорах остаются сроки введения новых правил.

«Возможно, это будет после того, как Украина войдет в Европейский Союз или через некоторое время после вступления в ЕС. Ведь наши предприниматели сегодня на 100% не готовы к европейским нормам налогообложения, но полностью готовы к европейским нормам стимулирования развития бизнеса. Я уверен, что мы сможем договориться с Фондом, приводя правильные аргументы, и найдем правильное решение для страны и нашего бизнеса», — сказал народный депутат.

«В то же время у нас уже есть рычаги для того, чтобы решить этот вопрос. В частности, у Бюро экономической безопасности и налоговой имеются необходимые инструменты. Просто над этим вопросом нужно поработать и правительству, и парламенту», — подытожил нардеп.

Ранее мы сообщали , что Международный валютный фонд дал Украине время до конца марта, чтобы выполнить ключевые условия программы финансирования, в частности, принять решение о повышении налогов. В противном случае дальнейшее получение средств может оказаться под угрозой.

В то же время в парламенте заверили , что конкретных решений или законопроектов пока нет, а разговоры о повышении налогов — преждевременны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.